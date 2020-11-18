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踏著樂符與稻浪 在池上追逐藝術

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
每年於池上稻海中演出的「池上秋收稻穗藝術節」，已經是當地代表性的盛事。記者陳睿中／攝影
每年於池上稻海中演出的「池上秋收稻穗藝術節」，已經是當地代表性的盛事。記者陳睿中／攝影

在台灣，「池上」跟「稻米」有著一條難以切割的連結。逢金黃稻穗席捲大地之時，正是池上最美、最燦爛的時刻。每年秋收的日子，池上還有一場盛大的音樂盛宴，在陽光、在稻浪、在風聲中響起，讓土地跟著音樂，再度活躍起來。

池上每年會進行2次的稻米收成，「池上秋收稻穗藝術節」即是在二次稻收成之時，於稻田中央所舉行的戶外表演活動。經過十餘年的耕耘，如今已經成為池上秋天最重要的藝文兼旅遊盛事之一。在門票開賣之日，超過2,000席的座位，往往在2、3分鐘內就銷售一空。

究竟是怎麼樣的魅力，能夠讓大家願意不辭辛勞、認真搶票前往池上聽歌、看表演呢？攤開過去的表演名單，包括雲門舞集、優人神鼓、張惠妹、伍佰等人，都曾在此舞台登場，今年更是匯聚桑布伊、盧廣仲、張震嶽、艾怡良、A-Lin與茄子蛋等歌手，以兩場不同的表演組合呈現，也難怪一開賣就造成訂票系統大當機。

陽光的照映下，圓形的白色舞台，被金色的稻浪環繞；遠方的雲瀑，繚繞在山谷間。沒有浮誇的舞臺效果、巨型燈光設備，但在天地之間品飲音樂，擁有的是另一種身心的遼闊感。不同於一般演唱會「越近越好」的效果，在池上的風光中，適當的觀賞距離，反而更能感受整片大地與舞台、歌手之間的共鳴感。而且，除了舞台上的巨星風采，當地大小居民所組成的服務團隊，在現場迎賓、指揮交通、測量體溫等工作的身影，更是令人感受到池上的熱情。

儘管演唱會已經結束，但是藝術的腳步，在池上從未停歇。在海岸山脈與中央山脈間的197縣道上，「漂鳥197 縱谷大地藝術季」集結來自德國、土耳其、日本、台灣等10位藝術家，共同親近土地與在地生活的美好，並透過雙手，轉化成為風格各異的藝術作品，在數個月的創作歷程之下，已經成為縱谷間值得一一探索的亮點。若再加上去年保留至今的作品，更讓池上至關山之間的藝術之花，有著遍地盛開的繁榮。

受惠於智慧型手機的普及，所有作品的位置與創作理念，都可輕鬆查詢得到，但這些作品的「地點」，往往也是藝術家們創作時的靈感來源。例如由陳正瑞所打造的「我想要有個家」，座落於大坡池畔，透過竹子與金屬為媒材，建構出6件宛若鳥巢般的藝術品，而視線延伸之處，也正是大坡池的水鳥生活之地。在這裡，藝術品不僅象徵著人類與動物對「家」的歸屬感，也可以是鳥群停留的依賴。

座落於大坡池畔的「何時」。記者陳睿中／攝影
座落於大坡池畔的「何時」。記者陳睿中／攝影

多走幾步路，大坡池旁，還可見到由Talaluki志明以漂流木所打造、被暱稱為「釣魚老人」的作品「何時」，讓民眾思考歲月、自然環境在時光下的改變；或是英國藝術家Martyn Barratt，使用大量道路反光鏡交織而成的「生命的反思」，藉此令觀眾反思自我在自然中所處的位置。至於吉田敦所展現的「等待」一作，可以讓觀眾走進他所打造的巨人身體之中，透過窗口，等待白鷺鷥、等待雲朵，並且陪伴著巨人，一同在此休息、冥想，從大自然間汲取力量。

不僅於此，其他還有溯土、拾火、供給與需求、神奇交會點等等不同的作品。在逐一探訪的過程中，旅人們更能把握機會，再次認識這片土地。當然，疲累之時，別忘吃點在地的美食，尤其「池上米」，錯過真的可惜！

紀人豪的作品「供給與需求」。記者陳睿中／攝影
紀人豪的作品「供給與需求」。記者陳睿中／攝影
少了華麗的舞台聲光效果，卻擁有了無限美好的自然風光。記者陳睿中／攝影
少了華麗的舞台聲光效果，卻擁有了無限美好的自然風光。記者陳睿中／攝影
盧廣仲乃是今年池上秋收稻穗藝術節的表演歌手之一。記者陳睿中／攝影
盧廣仲乃是今年池上秋收稻穗藝術節的表演歌手之一。記者陳睿中／攝影
葉海地所創作的「溯土」。記者陳睿中／攝影
葉海地所創作的「溯土」。記者陳睿中／攝影
不只可以在外觀賞，民眾也可以走進「等待」的巨人肚子中。記者陳睿中／攝影
不只可以在外觀賞，民眾也可以走進「等待」的巨人肚子中。記者陳睿中／攝影
由陳正瑞所打造的「我想要有個家」。記者陳睿中／攝影
由陳正瑞所打造的「我想要有個家」。記者陳睿中／攝影

藝術家 演唱會 稻米

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