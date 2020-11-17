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趙薇滾床、譚卓很有事、許魏洲扣子開開 FENDI派對氣氛搞幽默
FENDI在上海連辦兩場活動，包括FENDI ROMA Holiday耶誕系列上市、以及Baguette藝術裝置展，譚卓、許魏洲暨品牌大使趙薇都參加了盛會，在歡樂的氣氛下，譚卓以很有事的幽默角度詮釋Holiday購物袋、趙薇性感慵懶滾床、許魏洲襯衫開了好幾顆，也讓人感受到FENDI自由隨性的精神。
於上海舉辦的FENDI ROMA Holiday時尚音樂派對在TX淮海｜年輕力中心（TX Huaihai Youth Energy Center）登場，以光影藝術互動將現場的裝置、座位及舞台融為一體，因應耶誕時節推出的Holiday系列Packaging購物手袋是主角，俏皮外型和幽默靈感來自品牌的購物袋，以浪漫粉、FENDI經典黃為主色，展現了購物袋的硬挺剪裁結構，束口袋、小掛包等則帶來生活細節的奢華。
此外，在2020 ART021上海廿一當代藝術博覽會中，FENDI呈現了Baguette藝術裝置，展出10個獨一無二的藝術家合作Baguette包款，場地致敬FENDI位於羅馬的總部義大利文化宮（Palazzo Della Civiltà Italiana）標誌性的建築風格，旗下陳列的是包括FENDI大陸藝術大使譚卓所親力設計的Baguette藝術裝置。
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