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趙薇滾床、譚卓很有事、許魏洲扣子開開 FENDI派對氣氛搞幽默

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
趙薇、許魏洲、譚卓在FENDI上海活動中各自精采的花絮拍攝。圖／FENDI提供
趙薇、許魏洲、譚卓在FENDI上海活動中各自精采的花絮拍攝。圖／FENDI提供

FENDI上海連辦兩場活動，包括FENDI ROMA Holiday耶誕系列上市、以及Baguette藝術裝置展，譚卓、許魏洲暨品牌大使趙薇都參加了盛會，在歡樂的氣氛下，譚卓以很有事的幽默角度詮釋Holiday購物袋、趙薇性感慵懶滾床、許魏洲襯衫開了好幾顆，也讓人感受到FENDI自由隨性的精神。

於上海舉辦的FENDI ROMA Holiday時尚音樂派對在TX淮海｜年輕力中心（TX Huaihai Youth Energy Center）登場，以光影藝術互動將現場的裝置、座位及舞台融為一體，因應耶誕時節推出的Holiday系列Packaging購物手袋是主角，俏皮外型和幽默靈感來自品牌的購物袋，以浪漫粉、FENDI經典黃為主色，展現了購物袋的硬挺剪裁結構，束口袋、小掛包等則帶來生活細節的奢華。

此外，在2020 ART021上海廿一當代藝術博覽會中，FENDI呈現了Baguette藝術裝置，展出10個獨一無二的藝術家合作Baguette包款，場地致敬FENDI位於羅馬的總部義大利文化宮（Palazzo Della Civiltà Italiana）標誌性的建築風格，旗下陳列的是包括FENDI大陸藝術大使譚卓所親力設計的Baguette藝術裝置。

上海廿一當代藝術博覽會中，FENDI展出10個獨一無二的Baguette包款。圖／FENDI提供
上海廿一當代藝術博覽會中，FENDI展出10個獨一無二的Baguette包款。圖／FENDI提供
趙薇出席FENDI ROMA Holiday系列活動的滾床花絮照。圖／FENDI提供
趙薇出席FENDI ROMA Holiday系列活動的滾床花絮照。圖／FENDI提供
許魏洲性感開扣展現FENDI項鍊。圖／FENDI提供
許魏洲性感開扣展現FENDI項鍊。圖／FENDI提供
譚卓幽默演繹FENDI ROMA Holiday系列購物袋。圖／FENDI提供
譚卓幽默演繹FENDI ROMA Holiday系列購物袋。圖／FENDI提供
趙薇現身FENDI ROMA Holiday耶誕系列上市發表音樂時尚派對。圖／FENDI提供
趙薇現身FENDI ROMA Holiday耶誕系列上市發表音樂時尚派對。圖／FENDI提供
上海廿一當代藝術博覽會中，FENDI展出10個獨一無二的Baguette包款。圖／FENDI提供
上海廿一當代藝術博覽會中，FENDI展出10個獨一無二的Baguette包款。圖／FENDI提供
FENDI大陸藝術大使譚卓出席上海廿一當代藝術博覽會中的Baguette包款藝術展。圖／FENDI提供
FENDI大陸藝術大使譚卓出席上海廿一當代藝術博覽會中的Baguette包款藝術展。圖／FENDI提供
上海廿一當代藝術博覽會中，FENDI展出10個獨一無二的Baguette包款。圖／FENDI提供
上海廿一當代藝術博覽會中，FENDI展出10個獨一無二的Baguette包款。圖／FENDI提供
趙薇出席FENDI ROMA Holiday系列活動的滾床花絮照。圖／FENDI提供
趙薇出席FENDI ROMA Holiday系列活動的滾床花絮照。圖／FENDI提供
許魏洲出席上海廿一當代藝術博覽會中的Baguette包款藝術展。圖／FENDI提供
許魏洲出席上海廿一當代藝術博覽會中的Baguette包款藝術展。圖／FENDI提供
上海廿一當代藝術博覽會中，FENDI展出10個獨一無二的Baguette包款。圖／FENDI提供
上海廿一當代藝術博覽會中，FENDI展出10個獨一無二的Baguette包款。圖／FENDI提供
譚卓出席FENDI ROMA Holiday耶誕系列上市發表音樂時尚派對。圖／FENDI提供
譚卓出席FENDI ROMA Holiday耶誕系列上市發表音樂時尚派對。圖／FENDI提供
譚卓身穿側身鏤空的性感洋裝，幽默演繹FENDI ROMA Holiday系列購物袋。圖／FENDI提供
譚卓身穿側身鏤空的性感洋裝，幽默演繹FENDI ROMA Holiday系列購物袋。圖／FENDI提供
上海廿一當代藝術博覽會中，FENDI展出10個獨一無二的Baguette包款。圖／FENDI提供
上海廿一當代藝術博覽會中，FENDI展出10個獨一無二的Baguette包款。圖／FENDI提供
趙薇出席上海廿一當代藝術博覽會中的Baguette包款藝術展。圖／FENDI提供
趙薇出席上海廿一當代藝術博覽會中的Baguette包款藝術展。圖／FENDI提供
譚卓幽默演繹FENDI ROMA Holiday系列購物袋。圖／FENDI提供
譚卓幽默演繹FENDI ROMA Holiday系列購物袋。圖／FENDI提供
趙薇穿著不存在的高跟鞋拍攝FENDI ROMA Holiday系列活動的花絮照片。圖／FENDI提供
趙薇穿著不存在的高跟鞋拍攝FENDI ROMA Holiday系列活動的花絮照片。圖／FENDI提供
許魏洲出席FENDI ROMA Holiday耶誕系列上市發表音樂時尚派對。圖／FENDI提供
許魏洲出席FENDI ROMA Holiday耶誕系列上市發表音樂時尚派對。圖／FENDI提供
趙薇出席上海廿一當代藝術博覽會中的Baguette包款藝術展。圖／FENDI提供
趙薇出席上海廿一當代藝術博覽會中的Baguette包款藝術展。圖／FENDI提供

FENDI 上海

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