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威迷手刀預備！ Whisky Luxe 2020大會限量款即將上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「鄭問三國誌——趙雲」的酒液，來自雲頂酒廠。圖／Whisk y Luxe提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「鄭問三國誌——趙雲」的酒液，來自雲頂酒廠。圖／Whisk y Luxe提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

每年的Whisky Luxe奢華威士忌酒展，都是酒商們與威士忌酒迷們的年度盛事。不過原訂於今年11月底的Whisky Luxe，因新冠肺炎疫情不絕而停辦實體展，但仍將透過「線上展」的形式進行，威迷依舊有機會購入4款「大會限定版」特殊酒款。

每年的「大會限定版」酒款，由於僅是展覽限定，數量極其有限，一向是威士忌酒迷們滑手刀搶購的話題性商品。今年開出的4款「大會限定版」特殊酒款，除了有近幾年屢次造成話的日本威士忌——「秩父」與「戶河內」之外，還包括英國老牌獨立裝瓶廠「蘇格蘭麥芽威士忌協會」（SMWS）以及以選酒功力著稱的「威士忌坊」（The WhiskyFind）所推出的限定酒款。

近來備受全世界威士忌酒迷們矚目的秩父蒸餾廠，由肥土伊知郎於2007年在日本琦玉縣秩父市創建。做為日本新興蒸餾廠，直至目前仍是以無年份威士忌為主力對外銷售。日本秩父蒸餾廠以這款「Cask #4493 單桶威士忌」，作為今年的「大會限定版」，限量152瓶。

「戶河內」威士忌則推出聖鬥士紫龍單桶威士忌，作為「大會限定版」酒款，未著焦糖調色、未經冷凝過濾，酒精濃度59％，限量520瓶。

「蘇格蘭麥芽威士忌協會」這次為Whisky Luxe裝瓶的酒液來自魁列奇（Craigellachie）酒廠，酒齡17年，酒精濃度59％，限量246瓶。

獨立裝瓶商「威士忌坊」則以鄭問三國誌——趙雲作為「大會限定版」酒款，酒液來自雲頂（Springbank）酒廠，酒齡25年，酒精濃度51％，限量249瓶。

Whisky Luxe奢華威士忌酒展「線上展」共計四場，採取錄影再播出的方式，自11月30日起，將陸續於Whisky Luxe臉書粉絲團播出。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SMWS 2020 Whisky Luxe大會限定版，瓶中酒液來自魁列奇酒廠。圖／Whisk y Luxe提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SMWS 2020 Whisky Luxe大會限定版，瓶中酒液來自魁列奇酒廠。圖／Whisk y Luxe提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
日本秩父蒸餾廠以Cask #4493單桶威士忌，作為台北Whisky Luxe酒展紀念酒。圖／Whisk y Luxe提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
日本秩父蒸餾廠以Cask #4493單桶威士忌，作為台北Whisky Luxe酒展紀念酒。圖／Whisk y Luxe提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
戶河內「大會限定版」聖鬥士紫龍單桶威士忌。圖／Whisk y Luxe提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
戶河內「大會限定版」聖鬥士紫龍單桶威士忌。圖／Whisk y Luxe提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 酒精 蘇格蘭

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