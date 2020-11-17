快訊

高嘉瑜嘆買不起後認了擁2房 「現在同時背負房貸跟房租」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ADV_LABEL大玩材質混搭 融入工裝元素形塑冬季最潮造型

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ADV_LABEL以「New Combo, Old Elements」為主題，大玩材料的各種可能，重新解構之後，成為不可或缺的時尚單品。圖／ADV_LABEL提供
ADV_LABEL以「New Combo, Old Elements」為主題，大玩材料的各種可能，重新解構之後，成為不可或缺的時尚單品。圖／ADV_LABEL提供

今年6月才問世的潮牌ADV_LABEL，由知名的袋包集團PORTER International在探索服裝與包包界線的新嘗試，推出後藉由街頭風格加上細膩處理，也受到消費者的關注。這一季，ADV_LABEL則以「New Combo, Old Elements」為主題，大玩服裝材料的各種可能，重新解構之後，成為不可或缺的時尚單品。

男模演繹ADV_LABEL冬季系列服裝。圖／ADV_LABEL提供
男模演繹ADV_LABEL冬季系列服裝。圖／ADV_LABEL提供

工裝元素是ADV_LABEL服裝系列中，重要的元素之一，因此從春夏過渡到這一季都能看到多口袋設計。延續了上一季的速度與科技感，品牌以能讓人聯想起外太空與科幻感的視覺為出發，一方面添入異材質的拼接，同時又要呈現素材的特性，結合潮流風格和舒適穿著為訴求，呼應「新與舊」的命題。於是，ADV_LABEL揚棄了鋪棉外套都會有壓線與厚重的印象，讓無論是洋裝、圍巾還是帽款，都呈現乾淨俐落的外觀。並使用包款經典尼龍為表層面料，緊扣了脫胎於袋包品牌的精神。

女模演繹ADV_LABEL冬季系列服裝。圖／ADV_LABEL提供
女模演繹ADV_LABEL冬季系列服裝。圖／ADV_LABEL提供

還使用了牛仔布並結合熱壓縫的方式，增加鋪棉效果，讓面料與縫線顏色成為對比，部分外套更以反轉為概念，能雙面使用，滿足一衣多穿的可能。而招牌的工裝系列，採用包包常見的斜紋棉質混紡素材製成，搭配多口袋的配置，讓剪裁與功能性結合。這一季的包款，則回應了太空主題，以跳色為主軸，裝飾在拉鍊頭、扣帶或是背帶上，亮眼有型。

男模演繹ADV_LABEL冬季系列服裝。圖／ADV_LABEL提供
男模演繹ADV_LABEL冬季系列服裝。圖／ADV_LABEL提供

男模演繹ADV_LABEL冬季系列服裝。圖／ADV_LABEL提供
男模演繹ADV_LABEL冬季系列服裝。圖／ADV_LABEL提供

ADV_LABEL冬季斜紋棉質工裝系列連帽上衣。圖／ADV_LABEL提供
ADV_LABEL冬季斜紋棉質工裝系列連帽上衣。圖／ADV_LABEL提供

ADV_LABEL冬季隨身小包。圖／ADV_LABEL提供
ADV_LABEL冬季隨身小包。圖／ADV_LABEL提供

ADV_LABEL冬季後背包。圖／ADV_LABEL提供
ADV_LABEL冬季後背包。圖／ADV_LABEL提供

ADV_LABEL冬季連身襯衫洋裝。
ADV_LABEL冬季連身襯衫洋裝。

ADV_LABEL冬季棉襖系列夾克。圖／ADV_LABEL提供
ADV_LABEL冬季棉襖系列夾克。圖／ADV_LABEL提供

ADV_LABEL冬季鋪棉系列外套。圖／ADV_LABEL提供
ADV_LABEL冬季鋪棉系列外套。圖／ADV_LABEL提供

太空 品牌

延伸閱讀

楊丞琳穿搭示範學起來！1件790元大學T，穿出4種秋冬時髦禦寒術！

山東臨沂／岱崮地貌 造化天工

《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊五部經典作品造型解析！這之中你又看過哪幾部？

大溪花叢裡開趴！桃園花彩節「超萌動物花田」最終場，加碼芒花粉白秘境

相關新聞

趙薇滾床、譚卓很有事、許魏洲扣子開開 FENDI派對氣氛搞幽默

FENDI在上海連辦兩場活動，包括FENDI ROMA Holiday耶誕系列上市、以及Baguette藝術裝置展，譚卓...

ADV_LABEL大玩材質混搭 融入工裝元素形塑冬季最潮造型

今年6月才問世的潮牌ADV_LABEL，由知名的袋包集團PORTER International在探索服裝與包包界線的新...

家樂福會員專屬！點換購名人網紅喜愛英國潮牌KANGOL包

每年年底可說是賣場紅利點數折抵使用的高峰期，家樂福繼Goodplus時尚生活廚具集點換購後，明（18）日起再推一檔新的會...

天母SOGO周年慶500元起換酷黑品牌禮 兌換時間先筆記

因今年台北車站商圈提早啟動原因，即將於11月25日展開周年慶的SOGO天母店遂成為台北最壓軸百貨周年慶。作為壓軸周年慶

打破時間、場地限制！AllSaints要你在家也能開趴 塑造高調派對穿搭

雖然新冠肺炎的大流行，徹底了改變現在、未來人們的生活方式，然而英倫時尚品牌AllSaints的創意總監Wil Beedl...

GUCCI唐老鴨腕表新到貨 賣萌無敵

總是和「米老鼠」一「pair」的歡樂小夥伴，除了高飛狗、布魯托，最有名的就對是唐老鴨（Donald Duck）莫屬啦！首...

買保養為文化盡心！雪花秀推公益版幫助台灣花磚保護

用保養品，也能為文化藝術傳承盡一份心力，雪花秀經典的產品潤燥養膚精華，推出「2020年潤燥養膚精華公益限定版」，以韓廟宇...

李易峰又帥又可愛 BOSS推出插畫家聯名假日系列

迎接年底節慶時節，HUGO BOSS也推出了新的限量聯名假日系列，這次品牌攜手紐約藝術家及插畫家Justin Teodo...

「京兆尹」奪世界首間3星蔬食！北京米其林名單出爐

繼廣州、上海之後，第2屆的「2021北京米其林指南」，已經於11月16日正式公佈。本屆的名單中，共計有30間餐廳摘星，包...

2022吉隆坡看得到誠品！2千坪面積日本橋店2倍大

誠品生活繼2019年首度跨出華人社會在東京日本橋展店並在當地獲得不少好評後，海外佈局再下一城，誠品生活董事長吳旻潔宣布前...

風靡全球的魔幻飛行玩具 Flynova Pro二代強勢登台！

曾經風靡台灣大街小巷的紓壓玩具「指尖陀螺」，在去年由美國團隊Flynova發明了全新版本「Flynova飛行陀螺」，靠著馬達及空氣動力原理，不但可以高速持續旋轉，還能真正飛上天，大幅提高了趣味性。今年則升級成「Flynova Pro魔幻飛行球」，不僅新增魔法棒配件擴充花式玩法，也調整了結構設計讓飛行球飛得更高、更快、更安全。

到台北101頂樓拍婚紗！LinLi Boutique推期間限定方案

台北101是許多觀光客來台必造訪的代表性景點，而位於101樓、海拔460公尺的Skyline 460更是可以俯瞰台北城市...

熱門新聞

回首台大醫學系漫漫歲月：大學不過人生一瞬：寫給二十歲的自己

怨從未中過…問電子發票中獎機率？ 幸運兒曝真實經驗

石門水庫蓄水升破1億噸 北水局：雨量低於歷年均值

今天氣持續「秋老虎」 吳德榮：周五晚將變天

每日星座運勢／金牛易得到異性幫助 如期完成任務

終結垃圾旅行 離島擬設中小型焚化爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。