ADV_LABEL大玩材質混搭 融入工裝元素形塑冬季最潮造型

今年6月才問世的潮牌ADV_LABEL，由知名的袋包集團PORTER International在探索服裝與包包界線的新嘗試，推出後藉由街頭風格加上細膩處理，也受到消費者的關注。這一季，ADV_LABEL則以「New Combo, Old Elements」為主題，大玩服裝材料的各種可能，重新解構之後，成為不可或缺的時尚單品。

男模演繹ADV_LABEL冬季系列服裝。圖／ADV_LABEL提供

工裝元素是ADV_LABEL服裝系列中，重要的元素之一，因此從春夏過渡到這一季都能看到多口袋設計。延續了上一季的速度與科技感，品牌以能讓人聯想起外太空與科幻感的視覺為出發，一方面添入異材質的拼接，同時又要呈現素材的特性，結合潮流風格和舒適穿著為訴求，呼應「新與舊」的命題。於是，ADV_LABEL揚棄了鋪棉外套都會有壓線與厚重的印象，讓無論是洋裝、圍巾還是帽款，都呈現乾淨俐落的外觀。並使用包款經典尼龍為表層面料，緊扣了脫胎於袋包品牌的精神。

女模演繹ADV_LABEL冬季系列服裝。圖／ADV_LABEL提供

還使用了牛仔布並結合熱壓縫的方式，增加鋪棉效果，讓面料與縫線顏色成為對比，部分外套更以反轉為概念，能雙面使用，滿足一衣多穿的可能。而招牌的工裝系列，採用包包常見的斜紋棉質混紡素材製成，搭配多口袋的配置，讓剪裁與功能性結合。這一季的包款，則回應了太空主題，以跳色為主軸，裝飾在拉鍊頭、扣帶或是背帶上，亮眼有型。

男模演繹ADV_LABEL冬季系列服裝。圖／ADV_LABEL提供

男模演繹ADV_LABEL冬季系列服裝。圖／ADV_LABEL提供

ADV_LABEL冬季斜紋棉質工裝系列連帽上衣。圖／ADV_LABEL提供

ADV_LABEL冬季隨身小包。圖／ADV_LABEL提供

ADV_LABEL冬季後背包。圖／ADV_LABEL提供

ADV_LABEL冬季連身襯衫洋裝。

ADV_LABEL冬季棉襖系列夾克。圖／ADV_LABEL提供