家樂福會員專屬！點換購名人網紅喜愛英國潮牌KANGOL包

每年年底可說是賣場紅利點數折抵使用的高峰期，家樂福繼Goodplus時尚生活廚具集點換購後，明（18）日起再推一檔新的會員獨享紅利點數換購活動，準備了2萬2000個英國潮牌KANGOL配件包，預計將掀起換購熱潮。

家樂福表示，活動期間自今年11月18日起至2021年1月12日止，計有織帶帆布包、經典帆布側背包、防潑水小包、多功能單肩包、LOGO陣列帆布包、防潑水尼龍包等8款KANGOL包提供換購。紅利點數兌換門檻，分為1萬點、1萬5000點、3萬點，其中，1萬點就有5款KANGOL包可加價購得，加價購金額在499~999元之間，可說是最輕易入手的換購活動檔期。

標榜玩色百搭的英國潮牌KANGOL配件包，以鮮明的袋鼠為品牌標記，由Jacques Spreiregen在1938年創立的英國配件品牌，深受時尚潮流人士與明星的愛戴，包含黛安娜王妃、披頭四樂團等，近年更因歐美及韓國網紅名人加持，而成為潮流必備單品。