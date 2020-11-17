聽新聞
test
0:00 / 0:00
家樂福會員專屬！點換購名人網紅喜愛英國潮牌KANGOL包
每年年底可說是賣場紅利點數折抵使用的高峰期，家樂福繼Goodplus時尚生活廚具集點換購後，明（18）日起再推一檔新的會員獨享紅利點數換購活動，準備了2萬2000個英國潮牌KANGOL配件包，預計將掀起換購熱潮。
家樂福表示，活動期間自今年11月18日起至2021年1月12日止，計有織帶帆布包、經典帆布側背包、防潑水小包、多功能單肩包、LOGO陣列帆布包、防潑水尼龍包等8款KANGOL包提供換購。紅利點數兌換門檻，分為1萬點、1萬5000點、3萬點，其中，1萬點就有5款KANGOL包可加價購得，加價購金額在499~999元之間，可說是最輕易入手的換購活動檔期。
標榜玩色百搭的英國潮牌KANGOL配件包，以鮮明的袋鼠為品牌標記，由Jacques Spreiregen在1938年創立的英國配件品牌，深受時尚潮流人士與明星的愛戴，包含黛安娜王妃、披頭四樂團等，近年更因歐美及韓國網紅名人加持，而成為潮流必備單品。
家樂福提供會員快速積點小撇步，包括：玉山家樂福聯名卡、Denit卡在全台家樂福實體賣場內消費新台1元就可得2點，購買活動促銷目錄標示N標章商品享額外點數加贈，線上購物活動每周三不定期購買特定商品紅利點數20倍送，12/31前玉山家樂福聯名卡並綁定玉山家樂福錢包於家樂福賣場內刷卡消費紅利點數3倍送，以及12/31前透過分享家樂福APP我的分享碼，成功邀請一位好友下載並開通家樂福錢包立馬賺6000點紅利點數。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言