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天母SOGO周年慶500元起換酷黑品牌禮 兌換時間先筆記

聯合報 / 記者江佩君／台北即時報導
SOGO天母店周年慶端出一系列Hello Kitty卡友禮外，獨家推出DAKS 10、OWNDAYS消費禮。記者江佩君／攝影
SOGO天母店周年慶端出一系列Hello Kitty卡友禮外，獨家推出DAKS 10、OWNDAYS消費禮。記者江佩君／攝影

因今年台北車站商圈提早啟動原因，即將於11月25日展開周年慶SOGO天母店遂成為台北最壓軸百貨周年慶。作為壓軸周年慶，天母SOGO店長蕭淑英強調，不只回饋加碼到底，就連卡友禮也有獨家加碼陣容，除了「神隊友」Hello Kitty一系列老少通吃的卡友禮外，更攜手DAKS 10、OWNDAYS推出消費禮，500元起不到千元的消費就可獲得酷味十足的黑色系商品，預計將掀起天母民眾的搶換潮。位於台北車站商圈的京站時尚廣場周年慶11月18日起啟動，館內有多元日系服飾品牌，周年慶期間特別祭出萬件服飾6折起，搶攻年輕族群的換衣潮。

天母SOGO周年慶11月25日至12月6日展開，今年打出不少業種回饋皆創新高，周年慶期間擁天冷保暖商機優勢，女裝推出消費滿6千最高可回饋23％，冬季必備大衣下殺5折、gozo長版鋪棉大衣原價7,180元，特價3,590元。排隊熱門商品Roots經典連帽外套(女) 原價3,880元，特價940元、限量60件；UGG經典款中筒雪靴原價８,300元，1.9折特價1,500元、限量20雙，運動品牌也破天荒推出42%高回饋。

化妝品優惠組備貨8萬組、最低折扣3.8折，因應天母客層喜愛頂級保養，周年慶期間還有香緹卡、Darphin、SABON三大保養快閃店助陣；一上市就超搶手的iphone12系列，天母獨家推出不限機種刷指定銀行單筆滿3萬最高回饋5％，大尺寸電視也推出最高13.5％的回饋力道，3C家電樓層另還有消費滿萬消費禮天天送。珠寶也有17%回饋，當中蘇菲亞珠寶推出1克拉鑽戒4.9折再加送30分鑽鍊。

京站周年慶11月18日起至12月14日登場上陣，專攻年輕族群的京站，館內日系品牌多達50家，齊聚URBAN RESEARCH、UNITED ARROWS、ADASTRIA日本3大服飾集團，周年慶期間coen、KBF、niko and…等日系服飾主打全台最殺的日系品牌折扣，萬件服飾6折起，讓消費者就算不能出國也能用最優惠價，把日本潮流穿上身。

SOGO天母店12/5、12/6快樂購卡消費800元獨家送DAKS 10英倫個性保溫瓶，限量2萬只。圖／SOGO提供
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SOGO天母店lci et la FACE CAMPANA線條針織洋裝原價8,900元，特價5,900元，限量10件。圖／SOGO提供
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SOGO天母店12/1、12/2快樂購卡消費500元送OWNDAYS自動開收傘，限量18,000支。圖／SOGO提供
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SOGO天母店周年慶加碼推出OWNDAYS、DAKS 10兩款黑色系消費禮。圖／SOGO提供
SOGO天母店周年慶加碼推出OWNDAYS、DAKS 10兩款黑色系消費禮。圖／SOGO提供
SOGO天母店SHISEIDO NO1.乳霜王價值6,100元，優惠2,340元。圖／SOGO提供
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SOGO天母店11/25、11/26快樂購卡單筆消費500元，送Hello Kitty保溫保冷袋，備貨24,000只。圖／SOGO提供
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擁有多元日系服飾的京站，周年慶打出萬件服飾6折起。圖／京站提供
擁有多元日系服飾的京站，周年慶打出萬件服飾6折起。圖／京站提供
SOGO天母店11/29限日限量giordano ladies質感羊毛大衣原價16,800元，特價5,280元，限量10件。圖／SOGO提供
SOGO天母店11/29限日限量giordano ladies質感羊毛大衣原價16,800元，特價5,280元，限量10件。圖／SOGO提供

周年慶 品牌 SOGO

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