天母SOGO周年慶500元起換酷黑品牌禮 兌換時間先筆記

因今年台北車站商圈提早啟動原因，即將於11月25日展開周年慶的SOGO天母店遂成為台北最壓軸百貨周年慶。作為壓軸周年慶，天母SOGO店長蕭淑英強調，不只回饋加碼到底，就連卡友禮也有獨家加碼陣容，除了「神隊友」Hello Kitty一系列老少通吃的卡友禮外，更攜手DAKS 10、OWNDAYS推出消費禮，500元起不到千元的消費就可獲得酷味十足的黑色系商品，預計將掀起天母民眾的搶換潮。位於台北車站商圈的京站時尚廣場周年慶11月18日起啟動，館內有多元日系服飾品牌，周年慶期間特別祭出萬件服飾6折起，搶攻年輕族群的換衣潮。

天母SOGO周年慶11月25日至12月6日展開，今年打出不少業種回饋皆創新高，周年慶期間擁天冷保暖商機優勢，女裝推出消費滿6千最高可回饋23％，冬季必備大衣下殺5折、gozo長版鋪棉大衣原價7,180元，特價3,590元。排隊熱門商品Roots經典連帽外套(女) 原價3,880元，特價940元、限量60件；UGG經典款中筒雪靴原價８,300元，1.9折特價1,500元、限量20雙，運動品牌也破天荒推出42%高回饋。

化妝品優惠組備貨8萬組、最低折扣3.8折，因應天母客層喜愛頂級保養，周年慶期間還有香緹卡、Darphin、SABON三大保養快閃店助陣；一上市就超搶手的iphone12系列，天母獨家推出不限機種刷指定銀行單筆滿3萬最高回饋5％，大尺寸電視也推出最高13.5％的回饋力道，3C家電樓層另還有消費滿萬消費禮天天送。珠寶也有17%回饋，當中蘇菲亞珠寶推出1克拉鑽戒4.9折再加送30分鑽鍊。