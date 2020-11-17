天母SOGO周年慶500元起換酷黑品牌禮 兌換時間先筆記
因今年台北車站商圈提早啟動原因，即將於11月25日展開周年慶的SOGO天母店遂成為台北最壓軸百貨周年慶。作為壓軸周年慶，天母SOGO店長蕭淑英強調，不只回饋加碼到底，就連卡友禮也有獨家加碼陣容，除了「神隊友」Hello Kitty一系列老少通吃的卡友禮外，更攜手DAKS 10、OWNDAYS推出消費禮，500元起不到千元的消費就可獲得酷味十足的黑色系商品，預計將掀起天母民眾的搶換潮。位於台北車站商圈的京站時尚廣場周年慶11月18日起啟動，館內有多元日系服飾品牌，周年慶期間特別祭出萬件服飾6折起，搶攻年輕族群的換衣潮。
天母SOGO周年慶11月25日至12月6日展開，今年打出不少業種回饋皆創新高，周年慶期間擁天冷保暖商機優勢，女裝推出消費滿6千最高可回饋23％，冬季必備大衣下殺5折、gozo長版鋪棉大衣原價7,180元，特價3,590元。排隊熱門商品Roots經典連帽外套(女) 原價3,880元，特價940元、限量60件；UGG經典款中筒雪靴原價８,300元，1.9折特價1,500元、限量20雙，運動品牌也破天荒推出42%高回饋。
化妝品優惠組備貨8萬組、最低折扣3.8折，因應天母客層喜愛頂級保養，周年慶期間還有香緹卡、Darphin、SABON三大保養快閃店助陣；一上市就超搶手的iphone12系列，天母獨家推出不限機種刷指定銀行單筆滿3萬最高回饋5％，大尺寸電視也推出最高13.5％的回饋力道，3C家電樓層另還有消費滿萬消費禮天天送。珠寶也有17%回饋，當中蘇菲亞珠寶推出1克拉鑽戒4.9折再加送30分鑽鍊。
京站周年慶11月18日起至12月14日登場上陣，專攻年輕族群的京站，館內日系品牌多達50家，齊聚URBAN RESEARCH、UNITED ARROWS、ADASTRIA日本3大服飾集團，周年慶期間coen、KBF、niko and…等日系服飾主打全台最殺的日系品牌折扣，萬件服飾6折起，讓消費者就算不能出國也能用最優惠價，把日本潮流穿上身。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言