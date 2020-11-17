快訊

起飛2分鐘光點消失！F-16失聯上校家留妻與母

搜救畫面曝光！F-16花蓮外海失聯 海巡派艇摸黑搜救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打破時間、場地限制！AllSaints要你在家也能開趴 塑造高調派對穿搭

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
面對著種種困境，AllSaints以最直接的方式回應了現況，打造一系列不論白天或夜晚皆適合的服裝。圖／AllSaints提供
面對著種種困境，AllSaints以最直接的方式回應了現況，打造一系列不論白天或夜晚皆適合的服裝。圖／AllSaints提供

雖然新冠肺炎的大流行，徹底了改變現在、未來人們的生活方式，然而英倫時尚品牌AllSaints的創意總監Wil Beedle則認為「這並不代表在家的24小時你不能好好打扮、享受美好時光。」所以，隨著冬日到來，品牌便以打造最不受限的風格衣櫥為主題，邀請消費者在家也能穿出最高調的派對穿搭！

面對著種種困境，AllSaints以最直接的方式回應了現況，打造一系列不論白天或夜晚皆適合的服裝。這一季品牌以「All Day All Night AllSaints」為概念，呈現白天與夜晚的搭配碰撞。截然不同的風格，卻都能恰如其分的剛好配合，其中一系列就以柏林為靈感，利用著名的派對與夜生活、成為創意發想來源。

女裝部分款式色系亦包含金色、銀色、勃根地酒紅、綠色以及卡其色，與冬日濃厚的節慶氣息相互呼應。同時，延續著秋季推出的再生材質，部分款式一樣使用再生紗線與再生羊毛所製成，致力於發展永續時尚。還備有華麗洋裝可搭配連帽上衣、或是高調豹紋大外套內搭牛仔短褲，打造出派對感十足的造型。另外，不讓女裝專美於前，男裝推出多款復古版型外套大衣、動物紋印花毛料針織上衣，還有些許帶著耶誕節慶氛圍的紅色系列單品，與女裝相呼應。看似簡單的設計，依然能夠在剪裁與細節上散發英倫風格；同時部分款式一樣也是使用環境友善材質製成。

AllSaints Eimear黑色印花高領絲質上衣7,300元。圖／AllSaints提供
AllSaints Eimear黑色印花高領絲質上衣7,300元。圖／AllSaints提供

AllSaints Ani紅色緞面長裙7,300元。圖／AllSaints提供
AllSaints Ani紅色緞面長裙7,300元。圖／AllSaints提供

AllSaints Bengal米白色西裝褲6,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints Bengal米白色西裝褲6,100元。圖／AllSaints提供

AllSaints Macey melisma兩件式印花長洋裝11,200元。圖／AllSaints提供
AllSaints Macey melisma兩件式印花長洋裝11,200元。圖／AllSaints提供

AllSaints黑色龍紋Logo印花長袖連帽上衣5,600元。圖／AllSaints提供
AllSaints黑色龍紋Logo印花長袖連帽上衣5,600元。圖／AllSaints提供

AllSaints Tiger虎紋金屬感針織上衣7,300元。圖／AllSaints提供
AllSaints Tiger虎紋金屬感針織上衣7,300元。圖／AllSaints提供

AllSaints Farren草綠色羊皮中長版風衣外套50,700元。圖／AllSaints提供
AllSaints Farren草綠色羊皮中長版風衣外套50,700元。圖／AllSaints提供

AllSaints Neko豹紋針織外套9,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints Neko豹紋針織外套9,000元。圖／AllSaints提供

AllSaints Bakewell灰白色騎士皮衣21,400元。圖／AllSaints提供
AllSaints Bakewell灰白色騎士皮衣21,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Print Saints黑灰色Logo長袖針織上衣6,700。圖／AllSaints提供
AllSaints Print Saints黑灰色Logo長袖針織上衣6,700。圖／AllSaints提供

AllSaints Alton白色仿舊休閒鞋9,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints Alton白色仿舊休閒鞋9,000元。圖／AllSaints提供

AllSaints Shamir造型手環3,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints Shamir造型手環3,100元。圖／AllSaints提供

品牌 派對

延伸閱讀

新光三越台北站前加碼「大衣均一價2千」京站周三迎戰

女裝尺碼M是「美」、L是「爛」 大潤發道歉

不想上班！GUCCI假日禮讚廣告 在辦公室開復古派對

大溪花彩節14日登場 動物樂園歡樂派對美景驚喜連連

相關新聞

環團「掃了再買」App揭露黑心企業 登日媒引發關注

為抵制黑心企業，綠色公民行動聯盟推出透明足跡2.0App「掃了再買」，掃描商品條碼就可看見該家企業的違規紀錄，呼籲民眾「...

家樂福會員專屬！點換購名人網紅喜愛英國潮牌KANGOL包

每年年底可說是賣場紅利點數折抵使用的高峰期，家樂福繼Goodplus時尚生活廚具集點換購後，明（18）日起再推一檔新的會...

天母SOGO周年慶500元起換酷黑品牌禮 兌換時間先筆記

因今年台北車站商圈提早啟動原因，即將於11月25日展開周年慶的SOGO天母店遂成為台北最壓軸百貨周年慶。作為壓軸周年慶

打破時間、場地限制！AllSaints要你在家也能開趴 塑造高調派對穿搭

雖然新冠肺炎的大流行，徹底了改變現在、未來人們的生活方式，然而英倫時尚品牌AllSaints的創意總監Wil Beedl...

GUCCI唐老鴨腕表新到貨 賣萌無敵

總是和「米老鼠」一「pair」的歡樂小夥伴，除了高飛狗、布魯托，最有名的就對是唐老鴨（Donald Duck）莫屬啦！首...

買保養為文化盡心！雪花秀推公益版幫助台灣花磚保護

用保養品，也能為文化藝術傳承盡一份心力，雪花秀經典的產品潤燥養膚精華，推出「2020年潤燥養膚精華公益限定版」，以韓廟宇...

李易峰又帥又可愛 BOSS推出插畫家聯名假日系列

迎接年底節慶時節，HUGO BOSS也推出了新的限量聯名假日系列，這次品牌攜手紐約藝術家及插畫家Justin Teodo...

「京兆尹」奪世界首間3星蔬食！北京米其林名單出爐

繼廣州、上海之後，第2屆的「2021北京米其林指南」，已經於11月16日正式公佈。本屆的名單中，共計有30間餐廳摘星，包...

2022吉隆坡看得到誠品！2千坪面積日本橋店2倍大

誠品生活繼2019年首度跨出華人社會在東京日本橋展店並在當地獲得不少好評後，海外佈局再下一城，誠品生活董事長吳旻潔宣布前...

風靡全球的魔幻飛行玩具 Flynova Pro二代強勢登台！

曾經風靡台灣大街小巷的紓壓玩具「指尖陀螺」，在去年由美國團隊Flynova發明了全新版本「Flynova飛行陀螺」，靠著馬達及空氣動力原理，不但可以高速持續旋轉，還能真正飛上天，大幅提高了趣味性。今年則升級成「Flynova Pro魔幻飛行球」，不僅新增魔法棒配件擴充花式玩法，也調整了結構設計讓飛行球飛得更高、更快、更安全。

到台北101頂樓拍婚紗！LinLi Boutique推期間限定方案

台北101是許多觀光客來台必造訪的代表性景點，而位於101樓、海拔460公尺的Skyline 460更是可以俯瞰台北城市...

看藝術家玩角色扮演 PRADA推出《橡膠鉛筆惡魔》展覽

由時尚品牌PRADA修繕併重新開放的上海榮宅，最近又舉辦了嶄新的展覽。這次在PRADA基金會的支持下，推出的是美國藝術家...

熱門新聞

回首台大醫學系漫漫歲月：大學不過人生一瞬：寫給二十歲的自己

怨從未中過…問電子發票中獎機率？ 幸運兒曝真實經驗

石門水庫蓄水升破1億噸 北水局：雨量低於歷年均值

今天氣持續「秋老虎」 吳德榮：周五晚將變天

每日星座運勢／金牛易得到異性幫助 如期完成任務

終結垃圾旅行 離島擬設中小型焚化爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。