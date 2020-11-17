打破時間、場地限制！AllSaints要你在家也能開趴 塑造高調派對穿搭

雖然新冠肺炎的大流行，徹底了改變現在、未來人們的生活方式，然而英倫時尚品牌AllSaints的創意總監Wil Beedle則認為「這並不代表在家的24小時你不能好好打扮、享受美好時光。」所以，隨著冬日到來，品牌便以打造最不受限的風格衣櫥為主題，邀請消費者在家也能穿出最高調的派對穿搭！

面對著種種困境，AllSaints以最直接的方式回應了現況，打造一系列不論白天或夜晚皆適合的服裝。這一季品牌以「All Day All Night AllSaints」為概念，呈現白天與夜晚的搭配碰撞。截然不同的風格，卻都能恰如其分的剛好配合，其中一系列就以柏林為靈感，利用著名的派對與夜生活、成為創意發想來源。

女裝部分款式色系亦包含金色、銀色、勃根地酒紅、綠色以及卡其色，與冬日濃厚的節慶氣息相互呼應。同時，延續著秋季推出的再生材質，部分款式一樣使用再生紗線與再生羊毛所製成，致力於發展永續時尚。還備有華麗洋裝可搭配連帽上衣、或是高調豹紋大外套內搭牛仔短褲，打造出派對感十足的造型。另外，不讓女裝專美於前，男裝推出多款復古版型外套大衣、動物紋印花毛料針織上衣，還有些許帶著耶誕節慶氛圍的紅色系列單品，與女裝相呼應。看似簡單的設計，依然能夠在剪裁與細節上散發英倫風格；同時部分款式一樣也是使用環境友善材質製成。

AllSaints Eimear黑色印花高領絲質上衣7,300元。圖／AllSaints提供

AllSaints Ani紅色緞面長裙7,300元。圖／AllSaints提供

AllSaints Bengal米白色西裝褲6,100元。圖／AllSaints提供

AllSaints Macey melisma兩件式印花長洋裝11,200元。圖／AllSaints提供

AllSaints黑色龍紋Logo印花長袖連帽上衣5,600元。圖／AllSaints提供

AllSaints Tiger虎紋金屬感針織上衣7,300元。圖／AllSaints提供

AllSaints Farren草綠色羊皮中長版風衣外套50,700元。圖／AllSaints提供

AllSaints Neko豹紋針織外套9,000元。圖／AllSaints提供

AllSaints Bakewell灰白色騎士皮衣21,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Print Saints黑灰色Logo長袖針織上衣6,700。圖／AllSaints提供

AllSaints Alton白色仿舊休閒鞋9,000元。圖／AllSaints提供