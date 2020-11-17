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GUCCI唐老鴨腕表新到貨 賣萌無敵
總是和「米老鼠」一「pair」的歡樂小夥伴，除了高飛狗、布魯托，最有名的就對是唐老鴨（Donald Duck）莫屬啦！首次出現於1934年、官方生日是1934年6月9日雙子座的唐老鴨，這回為Gucci創意總監Alessandro Michele運用在最新設計：Disney x Gucci Donald DuckG-Timeless Contemporary腕表之上。
這只G-Timeless腕表是GUCCI與迪士尼的聯名之作：38毫米的精鋼表殼PVD金色表面裡，唐老鴨打著領結、一臉無辜，背景則是GUCCI經典的GG Logo，同時並搭配上GUCCI GG Logo的帆布表帶、內襯則為鮮豔的天藍色；翻開封閉式的後底蓋，更有GUCCI經典的蜂蜜圖案，象徵靈巧、快速與甜蜜，石英機芯並具備時間顯示功能。
事實上，唐老鴨的同系列另有配件如項鍊、耳環、戒指、手環，皆以純銀材質製作、色彩亮麗的琺瑯則還原了唐老鴨的大笑歡樂，加上象徵熱情的火箭、唐老鴨的Logo，紛紛化成銀製項鍊、配件的超可愛視覺，飾品系列約從9,700元至13,600元不等。同時別忘了：GUCCI另有GUCCI Grip的米老鼠腕表，以獨特的金色或銀色造型，成為手腕上最懷舊的搭穿潮物。至於要戴唐老鴨還是米老鼠？小孩子才做選擇啊！
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