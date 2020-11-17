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買保養為文化盡心！雪花秀推公益版幫助台灣花磚保護

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
2020雪花秀潤燥養膚精華公益限定版／120ml／4,680元。圖／雪花秀提供
2020雪花秀潤燥養膚精華公益限定版／120ml／4,680元。圖／雪花秀提供

用保養品，也能為文化藝術傳承盡一份心力，雪花秀經典的產品潤燥養膚精華，推出「2020年潤燥養膚精華公益限定版」，以韓廟宇的木製建築上，傳統彩色油漆「丹青」為創作靈感，設計在包裝上，這回只要購買公益限定版的潤燥養膚精華，台灣雪花秀將捐出部分所得，幫忙台灣花磚博物館，為台灣花磚的文化保育盡一分心力。

雪花秀向來支持保護傳統文化，也會在不同地區與國家，推出限定工藝產品，並將部分收益，捐給當地的文化藝術單位。

今年台灣的公益限定版，邀來曾參加雪花秀韓國藝術挑戰賽的SAKI合作，以丹青為設計靈感，在經典中注入新元素，並用「 Reboot M.E」的概念，讓產品包裝有新詮釋，可以運用包裝內的貼紙或其他工具，打造自己的專屬包裝。

另外在台灣與台灣花磚博物館合作，台灣花磚博物館專門搶救與保存台灣的經典花磚，20年來已搶救、並修復5000多片花磚，雪花秀這次將公益版銷售，部分收益送給花磚博物館，另外購買公益版銷售時，也會贈送一個花磚美妝鏡。

2020雪花秀潤燥養膚精華公益限定版／120ml／4,680元。圖／雪花秀提供
2020雪花秀潤燥養膚精華公益限定版／120ml／4,680元。圖／雪花秀提供
2020雪花秀潤燥養膚精華公益限定版／120ml／4,680元。圖／雪花秀提供
2020雪花秀潤燥養膚精華公益限定版／120ml／4,680元。圖／雪花秀提供

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