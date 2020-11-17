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李易峰又帥又可愛 BOSS推出插畫家聯名假日系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
HUGO BOSS攜手紐約藝術家及插畫家Justin Teodoro打造色彩鮮明的假日聯名系列。圖／HUGO BOSS提供
HUGO BOSS攜手紐約藝術家及插畫家Justin Teodoro打造色彩鮮明的假日聯名系列。圖／HUGO BOSS提供

迎接年底節慶時節，HUGO BOSS也推出了新的限量聯名假日系列，這次品牌攜手紐約藝術家及插畫家Justin Teodoro打造色彩與圖樣都充滿活力與繽紛氣息的設計，展現更年輕有型的時尚感。

Justin Teodoro的畫作風格向來透過鮮明色彩呈現活潑趣味，充滿想像力，這次與BOSS的聯名系列運用象徵愛與夢想的獨特粉紅色愛心及藍色星型圖案點綴在全新男女裝系列，特別是當他們出現在黑、白色單品上，更顯鮮明奪目。「自一開始我們的合作便緊密流暢，從圖案、廣告以至店舖櫥窗設計，這次合作給予我廣闊的發揮空間，是我夢寐以求的企劃。」Justin Teodoro表示。

全系列提供簡便的T恤、厚棉衫、西裝外套、襯衫、長裙、袖釦、鞋款、包包等，而只要在BOSS專門店購買此系列單品，還可獲得以Justin Teodoro插畫為靈感的點心模具。而品牌代言人大陸男星李易峰也帥氣詮釋了這系列的服飾，活潑的服裝風格在冬日中展現出特別搶眼的魅力。

BOSS x Justin Teodoro 假日聯名系列白色塗鴉運動鞋，13,400元。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 假日聯名系列白色塗鴉運動鞋，13,400元。圖／HUGO BOSS提供
大陸男星李易峰也帥氣詮釋了這系列的服飾，活潑的服裝風格在冬日中展現出特別搶眼的魅力。圖／HUGO BOSS提供
大陸男星李易峰也帥氣詮釋了這系列的服飾，活潑的服裝風格在冬日中展現出特別搶眼的魅力。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 聯名假日系列黑色愛心塗鴉印花百摺裙，13,400元。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 聯名假日系列黑色愛心塗鴉印花百摺裙，13,400元。圖／HUGO BOSS提供
大陸男星李易峰也帥氣詮釋了這系列的服飾，活潑的服裝風格在冬日中展現出特別搶眼的魅力。圖／HUGO BOSS提供
大陸男星李易峰也帥氣詮釋了這系列的服飾，活潑的服裝風格在冬日中展現出特別搶眼的魅力。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 假日聯名系列白色T恤，4,800元。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 假日聯名系列白色T恤，4,800元。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 假日聯名系列亮藍色羊毛混紡西裝外套，30,900元。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 假日聯名系列亮藍色羊毛混紡西裝外套，30,900元。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 聯名假日系列黑色愛心毛衣，17,400元。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 聯名假日系列黑色愛心毛衣，17,400元。圖／HUGO BOSS提供
凡於BOSS專門店購買Justin Teodoro 聯名假日系列單品即可獲贈限量點心模具。圖／HUGO BOSS提供
凡於BOSS專門店購買Justin Teodoro 聯名假日系列單品即可獲贈限量點心模具。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 聯名假日系列白色愛心印花T恤，2,200元。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 聯名假日系列白色愛心印花T恤，2,200元。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 假日聯名系列心星胸針(亦可做袖釦)，3,900元。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 假日聯名系列心星胸針(亦可做袖釦)，3,900元。圖／HUGO BOSS提供
大陸男星李易峰也帥氣詮釋了這系列的服飾，活潑的服裝風格在冬日中展現出特別搶眼的魅力。圖／HUGO BOSS提供
大陸男星李易峰也帥氣詮釋了這系列的服飾，活潑的服裝風格在冬日中展現出特別搶眼的魅力。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 聯名假日系列米色高領毛衣，19,900元。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 聯名假日系列米色高領毛衣，19,900元。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 假日聯名系列黑色星型印花高領毛衣，10,900元。圖／HUGO BOSS提供
BOSS x Justin Teodoro 假日聯名系列黑色星型印花高領毛衣，10,900元。圖／HUGO BOSS提供

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