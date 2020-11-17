李易峰又帥又可愛 BOSS推出插畫家聯名假日系列

迎接年底節慶時節，HUGO BOSS也推出了新的限量聯名假日系列，這次品牌攜手紐約藝術家及插畫家Justin Teodoro打造色彩與圖樣都充滿活力與繽紛氣息的設計，展現更年輕有型的時尚感。

Justin Teodoro的畫作風格向來透過鮮明色彩呈現活潑趣味，充滿想像力，這次與BOSS的聯名系列運用象徵愛與夢想的獨特粉紅色愛心及藍色星型圖案點綴在全新男女裝系列，特別是當他們出現在黑、白色單品上，更顯鮮明奪目。「自一開始我們的合作便緊密流暢，從圖案、廣告以至店舖櫥窗設計，這次合作給予我廣闊的發揮空間，是我夢寐以求的企劃。」Justin Teodoro表示。