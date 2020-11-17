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「京兆尹」奪世界首間3星蔬食！北京米其林名單出爐

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「京兆尹」今年成功拿下3星，並獲得中國首間「米其林綠星」。圖／取自米其林指南官網
「京兆尹」今年成功拿下3星，並獲得中國首間「米其林綠星」。圖／取自米其林指南官網

繼廣州、上海之後，第2屆的「2021北京米其林指南」，已經於11月16日正式公佈。本屆的名單中，共計有30間餐廳摘星，包括2間3星、2間2星。此次除了新榮記順利蟬聯3星之外，去年2星的「京兆尹」，以精緻的蔬食料理成功拿下3星，也成為世界首間3星的蔬食餐廳。至於京季、屋裡箱則順利拿下2星，另有26間餐廳獲得1星，其中包含7間新面孔。

本屆的北京米其林指南，乃是第2屆頒布，同時也是在中國首度導入米其林綠星評鑑。新獲得3星最高殊榮的「京兆尹」，由尹浩擔任主廚，以時令蔬果，提供有桃膠百菇滷味飯、蜜豆美人米等多款精緻的蔬食料理。而京兆尹致力減少能源與資源浪費的料理概念，也讓京兆尹獲得中國首間「米其林綠星」的表彰。至於供應烤鴨、海鮮、廣東菜的「新榮記（新苑南路）」，則是再度穩居3星。

新摘2星的「京季」，以高級食材供應有官府菜系，亦有家常料理可供選擇。而去年2星的「屋裡箱」，提供上海料理，今年續奪2星。在26間的一星榜單中，共有7間餐廳為新上榜，包括拾久（朝陽公園路）、承味堂、山河萬朵等3間，都是首度入榜就直拿1星。另外Jing、鄉味小廚、紫金閣、止觀小館等4間餐廳，則是由餐盤升至1星。

針對價格經濟、物有所質的「必比登推薦名單」，今年共選出17間餐廳，其中同和居（月壇南街）、牛街清真滿恆記、胖妹麵莊等3間餐廳，乃是首度入榜。另外拿下一星的「Jing」主廚Julien Cadiou獲得「年輕廚師大獎」。整體名單共計有2間3星、2間2星、26間1星、17間必比登推介，以及51間餐盤。

【2021北京米其林指南】

【三星餐廳】

京兆尹（新）

新榮記（新源南路）

【二星餐廳】

京季（新）

屋裡廂

【一星餐廳】

Jing （新）

拾久 （朝陽公園路）（新）

承味堂（新）

鄉味小廚 （新）

山河萬朵 （新）

止觀小館（新）

紫金閣（新）

富春居

淮揚府

萃華樓

大董 （東四十條）

厲家菜 （西城）京雅堂

玉河一號

采逸軒

老吉堂

利苑 （金寶大廈）

Mio

Il Ristorante - Niko Romito

湘愛 （工體東路）

拾久 （東三環中路）

新榮記 （建國門外大街）

新榮記 （金融大街）

家全七福

晟永興 （朝陽）

北京廚房

「京季」本屆獲得2星肯定。。圖／取自米其林指南官網
「京季」本屆獲得2星肯定。。圖／取自米其林指南官網

米其林 北京 上海

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