「京兆尹」奪世界首間3星蔬食！北京米其林名單出爐
繼廣州、上海之後，第2屆的「2021北京米其林指南」，已經於11月16日正式公佈。本屆的名單中，共計有30間餐廳摘星，包括2間3星、2間2星。此次除了新榮記順利蟬聯3星之外，去年2星的「京兆尹」，以精緻的蔬食料理成功拿下3星，也成為世界首間3星的蔬食餐廳。至於京季、屋裡箱則順利拿下2星，另有26間餐廳獲得1星，其中包含7間新面孔。
本屆的北京米其林指南，乃是第2屆頒布，同時也是在中國首度導入米其林綠星評鑑。新獲得3星最高殊榮的「京兆尹」，由尹浩擔任主廚，以時令蔬果，提供有桃膠百菇滷味飯、蜜豆美人米等多款精緻的蔬食料理。而京兆尹致力減少能源與資源浪費的料理概念，也讓京兆尹獲得中國首間「米其林綠星」的表彰。至於供應烤鴨、海鮮、廣東菜的「新榮記（新苑南路）」，則是再度穩居3星。
新摘2星的「京季」，以高級食材供應有官府菜系，亦有家常料理可供選擇。而去年2星的「屋裡箱」，提供上海料理，今年續奪2星。在26間的一星榜單中，共有7間餐廳為新上榜，包括拾久（朝陽公園路）、承味堂、山河萬朵等3間，都是首度入榜就直拿1星。另外Jing、鄉味小廚、紫金閣、止觀小館等4間餐廳，則是由餐盤升至1星。
針對價格經濟、物有所質的「必比登推薦名單」，今年共選出17間餐廳，其中同和居（月壇南街）、牛街清真滿恆記、胖妹麵莊等3間餐廳，乃是首度入榜。另外拿下一星的「Jing」主廚Julien Cadiou獲得「年輕廚師大獎」。整體名單共計有2間3星、2間2星、26間1星、17間必比登推介，以及51間餐盤。
【2021北京米其林指南】
【三星餐廳】
京兆尹（新）
新榮記（新源南路）
【二星餐廳】
京季（新）
屋裡廂
【一星餐廳】
Jing （新）
拾久 （朝陽公園路）（新）
承味堂（新）
鄉味小廚 （新）
山河萬朵 （新）
止觀小館（新）
紫金閣（新）
富春居
淮揚府
萃華樓
大董 （東四十條）
厲家菜 （西城）京雅堂
玉河一號
采逸軒
老吉堂
利苑 （金寶大廈）
Mio
Il Ristorante - Niko Romito
湘愛 （工體東路）
拾久 （東三環中路）
新榮記 （建國門外大街）
新榮記 （金融大街）
家全七福
晟永興 （朝陽）
北京廚房
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