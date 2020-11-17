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2022吉隆坡看得到誠品！2千坪面積日本橋店2倍大

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品東南亞首店，插旗吉隆坡商業娛樂重鎮武吉免登（Bukit Bintang）商圈內的「The Starhill」。圖／誠品提供
誠品東南亞首店，插旗吉隆坡商業娛樂重鎮武吉免登（Bukit Bintang）商圈內的「The Starhill」。圖／誠品提供

誠品生活繼2019年首度跨出華人社會在東京日本橋展店並在當地獲得不少好評後，海外佈局再下一城，誠品生活董事長吳旻潔宣布前進東南亞，將攜手YTL楊忠禮集團，進駐馬來西亞吉隆坡商業娛樂重鎮，又有「吉隆坡金三角」之稱的武吉免登（Bukit Bintang）商圈內的「The Starhill」，開出2,000坪的誠品東南亞首店，面積是東京日本橋店的2倍大，預計2022年開幕見客。

根據觀光局統計，連續十年馬來西亞入境台灣旅客人次居東南亞之首，華人也是當地第二大族群，當地重視華文教育，馬來西亞也位居台灣圖書出口前五名，這些都是誠品選擇在馬來西亞開出東南亞首店的原因。

誠品將進駐的「The Starhill」，全館共有7個樓層，融合零售場域與五星級吉隆坡JW萬豪酒店、麗思卡爾頓酒店，零售部分占4個樓層，而誠品進駐樓層為L1全樓層與GF部分區域，占地2,000坪。營運模式有別於誠品在東京日本橋店採品牌授權模式，在吉隆坡The Starhill誠品採租賃與自營模式。吳旻潔表示，2,000坪區域分四個區塊，包括誠品書店、文創市集、零售、餐飲咖啡的組合，且誠品書店的部分會比誠品敦南母店規模還大。

吉隆坡當地也不乏日本紀伊國屋書店、大眾書局等書店同業競爭，吳旻潔強調，誠品除了將發揮在中、英、日文書籍的資源與成效外，誠品有別於其他書店的最大特色是複合型空間，是讓市民可以停留一整天的空間。

而誠品合作夥伴YTL楊忠禮集團與台灣有深厚淵源，創辦人楊忠禮祖籍金門，是南洋四大金門移民商族代表之一。集團事業版圖橫跨營建、地產開發、零售、飯店旅遊，並長期支持華文教育。在疫情時期，吳旻潔坦言對海外展店有疑慮，但也是因為YTL副總裁楊恭賢的大力支持與支援，才讓誠品確定邁開在東南亞的佈局。吳旻潔表示，誠品滿心期待可以成為大馬人文化、生活的新朋友，2022期待相見。

誠品深圳店將在今年12月31日結束營業，吳旻潔不諱言指出，深圳店是個失敗的嘗試，未來將以蘇州店作為在中國大陸的基地，持續調研展店的標的。至於對吉隆坡展店的期許，吳旻潔直接的說，誠品不能再虧錢這非常重要，要能獲利才能談人文與理想。

誠品生活董事長吳旻潔宣布誠品2022年將開出東南亞首店。記者鄭超文／攝影
誠品生活董事長吳旻潔宣布誠品2022年將開出東南亞首店。記者鄭超文／攝影
誠品東南亞首店，插旗吉隆坡商業娛樂重鎮武吉免登（Bukit Bintang）商圈內的「The Starhill」。圖／誠品提供
誠品東南亞首店，插旗吉隆坡商業娛樂重鎮武吉免登（Bukit Bintang）商圈內的「The Starhill」。圖／誠品提供
誠品生活董事長吳旻潔（右）與YTL楊忠禮集團副總裁楊恭賢（左）透過視訊，兩地舉辦合作說明會。圖／誠品提供
誠品生活董事長吳旻潔（右）與YTL楊忠禮集團副總裁楊恭賢（左）透過視訊，兩地舉辦合作說明會。圖／誠品提供
誠品東南亞首店位於吉隆坡武吉免登（Bukit Bintang）商圈內的「The Starhill」，此為當地融合零售與五星級酒店的高檔商場。圖／誠品提供
誠品東南亞首店位於吉隆坡武吉免登（Bukit Bintang）商圈內的「The Starhill」，此為當地融合零售與五星級酒店的高檔商場。圖／誠品提供

誠品 馬來西亞 吉隆坡

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