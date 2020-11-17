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到台北101頂樓拍婚紗！LinLi Boutique推期間限定方案
台北101是許多觀光客來台必造訪的代表性景點，而位於101樓、海拔460公尺的Skyline 460更是可以俯瞰台北城市美景的絕佳位置，連國際大導李安、好萊塢巨星威爾史密斯等人都要來踩點造訪。創立屆滿30年的LinLi Boutique近日特別與台北101合作，推出期間限定的獨家首創「天際婚攝專案」，讓新人們可以在台北最高處拍攝絕美的婚紗照，滿足喜愛挑戰極限的消費者。
「天際婚攝專案」提供以愛你久久的諧音「99,999」和一起久久久「179,999」兩種不同價格的包套方案，下訂專案的新人將被帶到Skyline 460天空步道，並全程配戴安全設備，拍攝姿勢和角度都會經過事前規劃安排，也有專業人員隨行。此外，新人們也可以卸下安全設備前往91樓戶外觀景台、101購物中心4樓挑高都會廣場拍攝更多婚紗美照。方案中也包含LinLi Boutique精品禮服及專業造型，還有2萬元或5萬元的電子禮券優惠。
LinLi Boutique期間限定獨家「天際婚攝專案」活動時間將從即日起至2021年的3月31日為止，可以採電話、網路報名。
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