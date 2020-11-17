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看藝術家玩角色扮演 PRADA推出《橡膠鉛筆惡魔》展覽

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
PRADA在上海榮宅推出美國藝術家Alex Da Corte的《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》特定場域展覽。圖／PRADA提供
PRADA在上海榮宅推出美國藝術家Alex Da Corte的《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》特定場域展覽。圖／PRADA提供

由時尚品牌PRADA修繕併重新開放的上海榮宅，最近又舉辦了嶄新的展覽。這次在PRADA基金會的支持下，推出的是美國藝術家Alex Da Corte的《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》特定場域展覽，透過色彩鮮明和構圖有趣的影像，展示多樣文化形式碰撞出的精彩火花。

《橡膠鉛筆惡魔》其實是Alex Da Corte在2018年創作的影像作品，是一部高度風格化的迴圈影像，時長2小時40分鐘，涵蓋了序幕和57個章節。這次在榮宅的同名展覽，以分佈在兩個主樓層的19個不同色彩的大型背投影立方體來放映此作品57個章節中的51幕，透過全新空間形式來與觀眾互動。特別是在榮宅這樣的古典洋房中展示，更有一種混搭趣味。

觀展者在各個投影立方體上可以看到靈感來自大量圖像和文化素材，例如虛擬復古電視和20世紀動畫、奇特人物形象和美式坎普文化的作品，當中有粉紅豹、西爾維斯特貓、迪士尼白雪公主的壞皇后等等大家從小看到大的熟悉角色，他們沉浸在一個被放大的、飽和的、由日常物品、家庭生活和常見符號所構成的宇宙中，並由藝術家本人變身而成，充滿惡搞、顛覆性的幽默感和心理反省。

以分佈在兩個主樓層的19個不同色彩的大型背投影立方體來放映《橡膠鉛筆惡魔》57個章節中的51幕。圖／PRADA提供
以分佈在兩個主樓層的19個不同色彩的大型背投影立方體來放映《橡膠鉛筆惡魔》57個章節中的51幕。圖／PRADA提供
PRADA在上海榮宅推出美國藝術家Alex Da Corte的《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》特定場域展覽。圖／PRADA提供
PRADA在上海榮宅推出美國藝術家Alex Da Corte的《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》特定場域展覽。圖／PRADA提供
以分佈在兩個主樓層的19個不同色彩的大型背投影立方體來放映《橡膠鉛筆惡魔》57個章節中的51幕。圖／PRADA提供
以分佈在兩個主樓層的19個不同色彩的大型背投影立方體來放映《橡膠鉛筆惡魔》57個章節中的51幕。圖／PRADA提供
大陸超模張麗娜出席PRADA榮宅《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》開展活動。圖／PRADA提供
大陸超模張麗娜出席PRADA榮宅《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》開展活動。圖／PRADA提供
大陸超模項偞婧(Cici Xiang)出席PRADA榮宅《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》開展活動。圖／PRADA提供
大陸超模項偞婧(Cici Xiang)出席PRADA榮宅《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》開展活動。圖／PRADA提供
PRADA在上海榮宅推出美國藝術家Alex Da Corte的《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》特定場域展覽。圖／PRADA提供
PRADA在上海榮宅推出美國藝術家Alex Da Corte的《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》特定場域展覽。圖／PRADA提供
PRADA在上海榮宅推出美國藝術家Alex Da Corte的《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》特定場域展覽。圖／PRADA提供
PRADA在上海榮宅推出美國藝術家Alex Da Corte的《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》特定場域展覽。圖／PRADA提供

藝術家 PRADA 動畫

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