看藝術家玩角色扮演 PRADA推出《橡膠鉛筆惡魔》展覽

由時尚品牌PRADA修繕併重新開放的上海榮宅，最近又舉辦了嶄新的展覽。這次在PRADA基金會的支持下，推出的是美國藝術家Alex Da Corte的《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》特定場域展覽，透過色彩鮮明和構圖有趣的影像，展示多樣文化形式碰撞出的精彩火花。

《橡膠鉛筆惡魔》其實是Alex Da Corte在2018年創作的影像作品，是一部高度風格化的迴圈影像，時長2小時40分鐘，涵蓋了序幕和57個章節。這次在榮宅的同名展覽，以分佈在兩個主樓層的19個不同色彩的大型背投影立方體來放映此作品57個章節中的51幕，透過全新空間形式來與觀眾互動。特別是在榮宅這樣的古典洋房中展示，更有一種混搭趣味。