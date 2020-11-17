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看藝術家玩角色扮演 PRADA推出《橡膠鉛筆惡魔》展覽
由時尚品牌PRADA修繕併重新開放的上海榮宅，最近又舉辦了嶄新的展覽。這次在PRADA基金會的支持下，推出的是美國藝術家Alex Da Corte的《橡膠鉛筆惡魔Rubber Pencil Devil》特定場域展覽，透過色彩鮮明和構圖有趣的影像，展示多樣文化形式碰撞出的精彩火花。
《橡膠鉛筆惡魔》其實是Alex Da Corte在2018年創作的影像作品，是一部高度風格化的迴圈影像，時長2小時40分鐘，涵蓋了序幕和57個章節。這次在榮宅的同名展覽，以分佈在兩個主樓層的19個不同色彩的大型背投影立方體來放映此作品57個章節中的51幕，透過全新空間形式來與觀眾互動。特別是在榮宅這樣的古典洋房中展示，更有一種混搭趣味。
觀展者在各個投影立方體上可以看到靈感來自大量圖像和文化素材，例如虛擬復古電視和20世紀動畫、奇特人物形象和美式坎普文化的作品，當中有粉紅豹、西爾維斯特貓、迪士尼白雪公主的壞皇后等等大家從小看到大的熟悉角色，他們沉浸在一個被放大的、飽和的、由日常物品、家庭生活和常見符號所構成的宇宙中，並由藝術家本人變身而成，充滿惡搞、顛覆性的幽默感和心理反省。
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