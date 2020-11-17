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賴佩霞、隋棠、謝沛恩同台OMEGA 優雅迷人跨世代

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
一家人的隋棠、賴佩霞、謝沛恩，今日罕見合體同台現身歐米茄（OMEGA）活動，優雅迷人跨世代。記者陳立凱 / 攝影。
一家人的隋棠、賴佩霞、謝沛恩，今日罕見合體同台現身歐米茄（OMEGA）活動，優雅迷人跨世代。記者陳立凱 / 攝影。

瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）今日於台北101四樓中庭廣場展開「她的美麗時光（Her Time）」特展，除一口氣帶來橫跨百年的古董與當代奢華時計，並邀請到「一家人」的賴佩霞、隋棠、謝沛恩，少見於精品活動優雅同台。賴佩霞展現出歷經時光洗滌的智慧優雅，現場並金句連發，直誇隋棠為「女神在我家」，而隋棠和謝沛恩在活動時後也先後指導賴佩霞如何擺拍，展現優雅與力量不分世代。

賴佩霞表示所謂的女力、力量或內在柔軟，都需要先愛自己；只要找到自己、肯定自己的特質，優雅就會從時光中慢慢浮現。而已經為人母、展現迷人風采的隋棠則以為，力量是從追求夢想、保護所愛的人中展現，並提醒「女力」需要自己認真喚醒，對今日一家人一同出席活動，感覺特別有安全感、特別幸福。

歐米茄（OMEGA）品牌副總黃丹樺致詞時則表示：本次「Her Time」展覽是透過手表與女性展現歡慶和傳承，她並點出，隨著時代的演變，早早投入女表設計的歐米茄也體現了時代風華的變化，例如1930年代的護士表就是當時女性特質與力量的優雅表現。

像是1974年的Trinidad腕表以稜角分明、強硬的三角型，既反應1970的太空時代氣氛，也象徵新一代女性的自信具現；黃金厚波蘭式波浪表帶的錯位設計，在1957年的TANK神秘珠寶腕表上輝映了金黃色的厚重與嫵媚；而1955年Ladymatic腕表的問世更是一次女性對時間、對自我生命掌握的大膽叩問：通過天文台認證的455自動上鍊機芯，讓女性機械表具備了精準的意念、跳脫了單純的裝飾品。

本次由歐米茄舉辦的「她的美麗時光（Her Time）」特展，展品橫跨1894到2020的126年，而以時代風格命題的13個主題圓桌則帶來古董、近代與2020年的最新時計，包含Ladymatic、Tresor、Speedmaster、Aqua Terra等合共53枚時計、6款項鍊與一款高級珠寶晚宴包。展期已從11月17日開始對公眾開放，並將為期約兩周直至11月29日為止。

OMEGA 水滴造型高級珠寶項鍊（N79BGA0200305），11萬3,100元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA 水滴造型高級珠寶項鍊（N79BGA0200305），11萬3,100元。圖 / OMEGA提供。
謝沛恩現場與賴佩霞俏皮合照，展現跨時代、不分時光的優雅同在。記者陳立凱 / 攝影。
謝沛恩現場與賴佩霞俏皮合照，展現跨時代、不分時光的優雅同在。記者陳立凱 / 攝影。
Trinidad腕表以稜角分明的結構，反應1970年的太空時代，並由德國知名珠寶設計師Franz Bette所創造。。記者釋俊哲 / 攝影。
Trinidad腕表以稜角分明的結構，反應1970年的太空時代，並由德國知名珠寶設計師Franz Bette所創造。。記者釋俊哲 / 攝影。
橫跨120年的古董手表與珠寶項鍊，似帶人重返美好時光、懷舊定格。記者釋俊哲 / 攝影。
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OMEGA Trésor系列石英36毫米腕表，86萬6,000元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA Trésor系列石英36毫米腕表，86萬6,000元。圖 / OMEGA提供。
「一家人」的賴佩霞、隋棠、謝沛恩，今日於OMEGA「我的美麗時光」特展活動優雅同台。記者陳立凱 / 攝影。
「一家人」的賴佩霞、隋棠、謝沛恩，今日於OMEGA「我的美麗時光」特展活動優雅同台。記者陳立凱 / 攝影。
隋棠現場配戴的OMEGA Seamaster aqua terra 150米珠寶腕表。圖 / OMEGA提供。
隋棠現場配戴的OMEGA Seamaster aqua terra 150米珠寶腕表。圖 / OMEGA提供。
歐米茄（OMEGA）於101四樓中庭舉辦的「我的美麗時光」特展，已由即日起至11月29日對公眾開放。圖 / OMEGA提供。
歐米茄（OMEGA）於101四樓中庭舉辦的「我的美麗時光」特展，已由即日起至11月29日對公眾開放。圖 / OMEGA提供。
「女神」隋棠今日出席歐米茄（OMEGA）的「她的美麗時光（OMEGA）」特展，並配戴上OMEGA Aqua Terra 150米珠寶腕表。記者陳立凱 / 攝影。
「女神」隋棠今日出席歐米茄（OMEGA）的「她的美麗時光（OMEGA）」特展，並配戴上OMEGA Aqua Terra 150米珠寶腕表。記者陳立凱 / 攝影。
白色紗簾、淺金色視覺與透明玻璃罩，凝縮了OMEGA過往120多年的工藝與創意。圖 / OMEGA提供。
白色紗簾、淺金色視覺與透明玻璃罩，凝縮了OMEGA過往120多年的工藝與創意。圖 / OMEGA提供。
OMEGA碟飛典雅系列同軸擒縱32.7毫米天文台Dewdrop腕表，107萬9,300元。圖 / OMEGA提供。
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