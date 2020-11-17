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台灣石虎篡位？取代經典「猩猩」成潮牌XLARGE吉祥物

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
潮牌XLARGE先前曾推出以茶農為靈感的台灣限定T恤，品牌再度出手，以民眾最熟知的貓科動物「石虎」為主角。圖／XLARGE提供
潮牌XLARGE先前曾推出以茶農為靈感的台灣限定T恤，品牌再度出手，以民眾最熟知的貓科動物「石虎」為主角。圖／XLARGE提供

台灣特有種的貓科動物「石虎」居然取代了經典猩猩圖騰，成為XLARGE限定系列服飾的主角？而近期才在潮流圈掀起討論的威富集團收購Supreme案，又推出了新的聯名，找來冬日街頭穿搭不可少的Stone Island打造少見的紮染創作單品。

潮牌XLARGE先前曾推出以茶農為靈感的台灣限定T恤，冬季到來，品牌再度出手，以民眾最熟知的貓科動物「石虎」為主角，創造出既可愛又充滿設計巧思的服飾。這次服飾的主角，不再是XLARGE耳熟能詳的「猩猩」，而是換石虎登上寶座，設計出豎起耳朵瞪大雙眼的石虎坐立在經典外框。顏色部份採用自然柔和的大地色系做調配，讓簡單的T恤展現野生活力。XLARGE也藉此次台灣限定T恤的主題，來讓消費者認識石虎，並且重視生態保育與瀕臨絕種的議題。

Supreme的找來義大利高端機能服飾品牌Stone Island跨界，推出聯名羔羊皮外套。圖／摘自Supreme官網
Supreme的找來義大利高端機能服飾品牌Stone Island跨界，推出聯名羔羊皮外套。圖／摘自Supreme官網

Supreme的冬季聯名，不受到先前的收購案影響，也在日前正式曝光，此次找來義大利高端機能服飾品牌Stone Island跨界。結合彼此擅長的部分，重新讓經典冬日服飾，賦予新的面貌。像是，大量運用紮染工藝在羽絨外套、長褲或是T恤等單品，甚至連側背包也使用同樣技巧來裝飾。其中，不可錯過的就是羔羊皮的夾克，連帽設計，背上壓印了Stone Island的指南針式Logo，粗獷中帶點細膩的質感，穿上它就是帥氣的保證。

XLARGE台灣限定石虎T恤1,780元。圖／XLARGE提供
XLARGE台灣限定石虎T恤1,780元。圖／XLARGE提供

Supreme與Stone Island跨界合作系列，最重要的元素就是紮染工藝。圖／摘自Supreme官網
Supreme與Stone Island跨界合作系列，最重要的元素就是紮染工藝。圖／摘自Supreme官網

XLARGE台灣限定石虎T恤1,780元。圖／XLARGE提供
XLARGE台灣限定石虎T恤1,780元。圖／XLARGE提供

石虎 品牌

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