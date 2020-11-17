方國強獻愛不丹 紅寶石珠寶、林志玲禮服將慈善拍賣

高級訂製暨高級珠寶設計師方國強所創立的Khieng ATELIER品牌，今年適逢歡慶20周年。延續品牌長期為名人量身訂製獨一無二的禮服和珠寶配飾的精神，今年特別與不丹皇太后桑傑曲登（Gyalyum Sangay Choden Wangchuck）所創辦「The Gyalyum Charitable Trust皇太后慈善基金會」合作推出2款MEET LOVE遇見愛預見愛慈善珠寶。同時並將於12月17日（不丹國慶日）周四舉辦「Khieng ATELIER品牌20周年MEET LOVE遇見愛‧預見愛慈善晚會」，拍賣MEET LOVE限量版珠寶，以及品牌為林志玲、張鈞甯兩位知名女藝人打造的禮服。

不丹皇太后桑傑曲登曾邀請設計師方國強為之設計出席女兒歐普瑪喬登旺楚克小公主婚宴答謝宴，也是她自己生日宴會上的禮服，光是設計溝通與製作便耗時長達將近一年半的時間，建立起深厚友誼。此次更特地邀請方國強與皇太后慈善基金會The Gyalyum Charitable Trust一同響應公益。2款慈善珠寶各限量250件，以象徵無盡意結的吉祥結為發想，代表福德無盡之意，戒指本體以18K白金搭配黑白兩色精密陶瓷打造，採取天圓地方的主體輪廓；中央鑲嵌紅寶石代表永恆堅貞的愛，每只售價88,000元。每售出一只珠寶，品牌即捐出880美金的善款，挹注於不丹皇太后慈善基金會，幫助不丹婦女與兒童，對世界平和盡一份心力。