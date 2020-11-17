快訊

政壇惋惜！基隆連任4屆現任議員楊石城今胰臟癌病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

方國強獻愛不丹 紅寶石珠寶、林志玲禮服將慈善拍賣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
設計師方國將特別訂製MEET LOVE限量版慈善珠寶將為不丹皇太后的基金會拍賣籌措善款。圖／Khieng ATELIER提供、記者孫曼／攝影
設計師方國將特別訂製MEET LOVE限量版慈善珠寶將為不丹皇太后的基金會拍賣籌措善款。圖／Khieng ATELIER提供、記者孫曼／攝影

高級訂製暨高級珠寶設計師方國強所創立的Khieng ATELIER品牌，今年適逢歡慶20周年。延續品牌長期為名人量身訂製獨一無二的禮服和珠寶配飾的精神，今年特別與不丹皇太后桑傑曲登（Gyalyum Sangay Choden Wangchuck）所創辦「The Gyalyum Charitable Trust皇太后慈善基金會」合作推出2款MEET LOVE遇見愛預見愛慈善珠寶。同時並將於12月17日（不丹國慶日）周四舉辦「Khieng ATELIER品牌20周年MEET LOVE遇見愛‧預見愛慈善晚會」，拍賣MEET LOVE限量版珠寶，以及品牌為林志玲、張鈞甯兩位知名女藝人打造的禮服。

不丹皇太后桑傑曲登曾邀請設計師方國強為之設計出席女兒歐普瑪喬登旺楚克小公主婚宴答謝宴，也是她自己生日宴會上的禮服，光是設計溝通與製作便耗時長達將近一年半的時間，建立起深厚友誼。此次更特地邀請方國強與皇太后慈善基金會The Gyalyum Charitable Trust一同響應公益。2款慈善珠寶各限量250件，以象徵無盡意結的吉祥結為發想，代表福德無盡之意，戒指本體以18K白金搭配黑白兩色精密陶瓷打造，採取天圓地方的主體輪廓；中央鑲嵌紅寶石代表永恆堅貞的愛，每只售價88,000元。每售出一只珠寶，品牌即捐出880美金的善款，挹注於不丹皇太后慈善基金會，幫助不丹婦女與兒童，對世界平和盡一份心力。

而12月17日即將上拍的限量版，則是以18k黃金打造戒身，精選顏色濃郁、火光淨度佳、曲線完美動人的一克拉紅寶石為主石。7枚作品除了為不丹皇室所收藏，其中一枚將透過慈善拍賣的方式為基金會籌措善款，起拍價88萬元起，拍賣收益將全部捐出。林志玲與張鈞甯穿過的禮服起拍價分別18.8萬元。

Khieng訂製MEET LOVE限量版慈善珠寶以黃K金鑲嵌1克拉紅寶石主石，將於12月17日慈善拍賣。記者孫曼／攝影
Khieng訂製MEET LOVE限量版慈善珠寶以黃K金鑲嵌1克拉紅寶石主石，將於12月17日慈善拍賣。記者孫曼／攝影
不丹皇太后慈善基金會。圖／Khieng ATELIER提供
不丹皇太后慈善基金會。圖／Khieng ATELIER提供
Khieng訂製MEET LOVE慈善珠寶可當作吊墜配戴。圖／Khieng ATELIER提供
Khieng訂製MEET LOVE慈善珠寶可當作吊墜配戴。圖／Khieng ATELIER提供
張鈞甯客製禮服，起拍價18.8萬元。圖／Khieng ATELIER提供
張鈞甯客製禮服，起拍價18.8萬元。圖／Khieng ATELIER提供
Khieng訂製MEET LOVE慈善珠寶吊墜兩用款珠寶女版，size53，88,000元，限量250只。圖／Khieng ATELIER提供
Khieng訂製MEET LOVE慈善珠寶吊墜兩用款珠寶女版，size53，88,000元，限量250只。圖／Khieng ATELIER提供
林志玲客製禮服，起拍價18.8萬元。圖／Khieng ATELIER提供
林志玲客製禮服，起拍價18.8萬元。圖／Khieng ATELIER提供
Khieng訂製MEET LOVE慈善戒指吊墜兩用珠寶男版，size57，88,000元，限量250只。圖／Khieng ATELIER提供
Khieng訂製MEET LOVE慈善戒指吊墜兩用珠寶男版，size57，88,000元，限量250只。圖／Khieng ATELIER提供
設計師方國強先生為不丹皇太后基金會量身訂製慈善。圖／Khieng ATELIER提供
設計師方國強先生為不丹皇太后基金會量身訂製慈善。圖／Khieng ATELIER提供

珠寶 品牌

延伸閱讀

術後臉色紅潤圓一圈　林志玲親PO新照曝近況

林志玲回台開刀除宿疾 突合體老公AKIRA錄影報喜！

林志玲術後近照曝光　臉色紅潤圓一圈

林志玲受兩岸網友共挺、稱讚 少爭議得人疼有原因？

相關新聞

灰階木質襯底 地坪高低活絡居家情趣

空間中上演的任何情節，實際上都是相關生活的美好體驗。

天冷買氣熱 新光三越台北站前周年慶人潮塞滿樓面

新光三越體系周年慶最後壓軸台北站前店今日開打，因推出門檻最低的全館單筆滿2,000送200回饋，ㄧ開店就湧入購物人潮，一...

看藝術家玩角色扮演 PRADA推出《橡膠鉛筆惡魔》展覽

由時尚品牌PRADA修繕併重新開放的上海榮宅，最近又舉辦了嶄新的展覽。這次在PRADA基金會的支持下，推出的是美國藝術家...

賴佩霞、隋棠、謝沛恩同台OMEGA 優雅迷人跨世代

瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）今日於台北101四樓中庭廣場展開「她的美麗時光（Her Time）」特展，除一口氣帶...

台灣石虎篡位？取代經典「猩猩」成潮牌XLARGE吉祥物

台灣特有種的貓科動物「石虎」居然取代了經典猩猩圖騰，成為XLARGE限定系列服飾的主角？而近期才在潮流圈掀起討論的威富集...

方國強獻愛不丹 紅寶石珠寶、林志玲禮服將慈善拍賣

高級訂製暨高級珠寶設計師方國強所創立的Khieng ATELIER品牌，今年適逢歡慶20周年。延續品牌長期為名人量身訂製...

「我們正在進行一場革命」 GUCCI影集時裝秀首集登場！

疫情時代，時尚品牌的新品發表方式不斷推陳出新，之前就曾釋出預告表示將要推出由美國著名導演Gus Van Sant執導的一...

生日有「2」全桌打折！湊一鍋「1個2打9折、5個5折」

涼爽的天氣，正適合吃鍋！主打亞洲新式麻辣火鍋的「湊一鍋」為慶祝2週年，將於11月20日起推出限時優惠活動，只要身份證的出...

年度必買！鋒恩法意年度特賣D&G、A&F等香水下殺2折起

想要大肆入手香水趁現在，代理多款香水的鋒恩法意舉辦「年終特賣會」，從11月18日至20日，國際精品香水特價2折起，消費滿...

第2件7折！青島旅行推出苦甜系「85%醇黑真巧蛋捲」

推出過多種不同口味蛋捲的「青島旅行」，本季以比利時嘉麗寶85%黑巧克力為主角，新推出「85%醇黑真巧蛋捲」。透過巧克力餡...

記行事曆！疾病擬人桌曆敲碗回歸 11／19中午開放預購

疾管署疾病擬人防疫桌曆繼去年引爆話題，2021年疾病擬人月曆聽到民眾敲碗「回歸」心願，新角色「檢疫少年」簡奕，將與「公衛...

歡慶佳節 施華洛世奇攜手冰雪奇緣 PANDORA動畫首曝光

耶誕佳節將至，來自奧地利的水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）與來自丹麥的PANDORA紛紛以不同的方式迎接這個歐洲...

熱門新聞

回首台大醫學系漫漫歲月：大學不過人生一瞬：寫給二十歲的自己

泰國蝦吃到飽！朋友拒吃曝原因 她一聽崩潰：我吃了2大盤

摩斯「早餐優惠」又來了！「牛肝蕈起司火雞堡」新登場

女嗆男友不約炮就是「思想落後」 網嚇傻：刷新三觀

「油鍋火球爆炸」影片瘋傳！麥當勞急澄清：勿以訛傳訛

今天氣持續「秋老虎」 吳德榮：周五晚將變天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。