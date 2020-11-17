「我們正在進行一場革命」 GUCCI影集時裝秀首集登場！

疫情時代，時尚品牌的新品發表方式不斷推陳出新，之前就曾釋出預告表示將要推出由美國著名導演Gus Van Sant執導的一連七集《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列的GUCCI，在台灣時間今日凌晨釋出第一集的影片，透過主角Silvia Calderoni的演出，開宗明義就先帶出「自我認同」議題，搭配劇中出現的人物都穿上新的服裝系列造型，呈現一種用嶄新視角感受生命無限可能的豁然開朗感。

「自我認同」是GUCCI創意總監Alessandro Michele不斷透過設計想要探討的重點，在他看來一個人是誰、是什麼性別、是怎樣的戀愛取向等等，其實不需要定義，也不需要被規範，所以在他的設計中許多單品都是男女共用的，每個人要做怎樣的打扮、活出怎樣的模樣都是一種創意與自由。在第一集劇集「家At Home」中，故事從Silvia Calderoni早上起床開始，他透過電視機裡哲學家、策展人和性、身體政治主要思想家保羅·B·普雷西亞多（Paul B.Preciado）的演說，得到一些啟發。

保羅的發言中提到，在父權制度下這個世界是如何去為女性、同性戀者等族群冠上刻板印象，而此時此刻我們正經歷這樣扭曲認知的改變時代，他也以自身由生理女性變成生理男性為例，透露他從不去定義自己是任何性別、是同性戀或異性戀，而是一位對性別體系持有不同意見的人，而不斷在闡述這樣概念的人們(包括他)，正在進行一場巨大的政治革命，這不僅僅是關於個體的事情而已。

故事的尾聲，Silvia Calderoni將一件洋裝丟下陽台，並看著街上形形色色、各種自由裝扮的路人會心一笑，而屋內門鈴響了後又是一段新的故事的開始。