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「我們正在進行一場革命」 GUCCI影集時裝秀首集登場！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
GUCCI推出《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列的第一集。圖／GUCCI提供
GUCCI推出《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列的第一集。圖／GUCCI提供

疫情時代，時尚品牌的新品發表方式不斷推陳出新，之前就曾釋出預告表示將要推出由美國著名導演Gus Van Sant執導的一連七集《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列的GUCCI，在台灣時間今日凌晨釋出第一集的影片，透過主角Silvia Calderoni的演出，開宗明義就先帶出「自我認同」議題，搭配劇中出現的人物都穿上新的服裝系列造型，呈現一種用嶄新視角感受生命無限可能的豁然開朗感。

「自我認同」是GUCCI創意總監Alessandro Michele不斷透過設計想要探討的重點，在他看來一個人是誰、是什麼性別、是怎樣的戀愛取向等等，其實不需要定義，也不需要被規範，所以在他的設計中許多單品都是男女共用的，每個人要做怎樣的打扮、活出怎樣的模樣都是一種創意與自由。在第一集劇集「家At Home」中，故事從Silvia Calderoni早上起床開始，他透過電視機裡哲學家、策展人和性、身體政治主要思想家保羅·B·普雷西亞多（Paul B.Preciado）的演說，得到一些啟發。

保羅的發言中提到，在父權制度下這個世界是如何去為女性、同性戀者等族群冠上刻板印象，而此時此刻我們正經歷這樣扭曲認知的改變時代，他也以自身由生理女性變成生理男性為例，透露他從不去定義自己是任何性別、是同性戀或異性戀，而是一位對性別體系持有不同意見的人，而不斷在闡述這樣概念的人們(包括他)，正在進行一場巨大的政治革命，這不僅僅是關於個體的事情而已。

故事的尾聲，Silvia Calderoni將一件洋裝丟下陽台，並看著街上形形色色、各種自由裝扮的路人會心一笑，而屋內門鈴響了後又是一段新的故事的開始。

在第一集中，也可以見到這系列的服裝非常實穿，但又不失GUCCI向來聚焦的復古風與些許華麗感。芥末黃西裝、桃粉色的高領衫、格紋寬褲和運動風的字母圖騰上衣等等，混搭各種具有鮮明個性的look。珠串、亮片裝飾的蛋糕裙禮服、滿版印花的骨董風洋裝，另外也少不了標誌性的單品像是Jackie Bag和馬銜鍊鞋、運動鞋等等，甚至還有Logo滑板、籃球，展現出更活潑年輕的無限可能。第二集「咖啡店」將在台灣時間11月18日凌晨4:00上線，可在YouTube Fashion頻道，Gucci官方YouTube頻道及GucciFest.com官方網站觀賞。

Logo滑板非常可愛。圖／GUCCI提供
Logo滑板非常可愛。圖／GUCCI提供
GUCCI推出《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列的第一集。圖／GUCCI提供
GUCCI推出《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列的第一集。圖／GUCCI提供
這次的服裝復古實穿。圖／GUCCI提供
這次的服裝復古實穿。圖／GUCCI提供
GUCCI推出《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列的第一集。圖／GUCCI提供
GUCCI推出《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列的第一集。圖／GUCCI提供
標誌性的馬銜鍊元素。圖／GUCCI提供
標誌性的馬銜鍊元素。圖／GUCCI提供
藝術家Silvia Calderoni是GUCCI推出《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列主角。圖／GUCCI提供
藝術家Silvia Calderoni是GUCCI推出《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列主角。圖／GUCCI提供
GUCCI推出《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列的第一集。圖／GUCCI提供
GUCCI推出《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列的第一集。圖／GUCCI提供
GUCCI推出《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列的第一集。圖／GUCCI提供
GUCCI推出《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列的第一集。圖／GUCCI提供
GUCCI推出《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列的第一集。圖／GUCCI提供
GUCCI推出《OUVERTURE 無盡序曲》迷你劇集暨全新同名時裝系列的第一集。圖／GUCCI提供

同性戀 Gucci

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