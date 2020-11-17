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生日有「2」全桌打折！湊一鍋「1個2打9折、5個5折」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
湊一鍋推出慶生優惠，生日有「2」，可享5～9折的全桌折扣優惠。圖／湊一鍋提供
湊一鍋推出慶生優惠，生日有「2」，可享5～9折的全桌折扣優惠。圖／湊一鍋提供

涼爽的天氣，正適合吃鍋！主打亞洲新式麻辣火鍋的「湊一鍋」為慶祝2週年，將於11月20日起推出限時優惠活動，只要身份證的出生年月日有1個2，就可享全桌9折，2越多、折扣越多，若有5個2，則可直接享全桌5折的優惠。

創立於2018年的湊一鍋，將亞洲料理延伸成特色鍋物，提供有川味麻辣、泰式酸辣、日式昆布、泰式綠咖哩等多種湯頭，並搭配時蔬、海鮮、肉盤上桌，目前在台北市區共計有2間門市。湯頭中的「川味麻辣鍋」，選用數十種藥材與香料熬煮，並添加特製麻辣醬，以及朝天椒、燈籠椒等辛香料，為店內的招牌。除了單點食材外，湊一鍋也提供有多項組合套餐，其中「經典雙人海鮮套餐」，內含雪花牛、噶瑪蘭梅花豬、干貝、白蝦等海陸食材，雙人價1,490元。另外「招牌果凍鴨血與豆腐」，也是店家推薦必點的食材。

為慶祝2週年，11月20日至11月29日期間，民眾用餐時憑身份證件，「民國出生年月日」中只要有1個「2」，可享全桌9折；2個2享8折，3個2享7折，4個2為6折，若有5個2，則可享全桌5折的優惠。

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