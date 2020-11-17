年度必買！鋒恩法意年度特賣D&G、A&F等香水下殺2折起
想要大肆入手香水趁現在，代理多款香水的鋒恩法意舉辦「年終特賣會」，從11月18日至20日，國際精品香水特價2折起，消費滿5千元現折500元。
女香包括COACH、ANNA SUI、JIMMY CHOO、KARL LAGERFELD、NARCISO；男香則有MONTBLANC、dunhill、Abercombie & Fitch、HOLLISTER等，其他頂級香水還包括蕭邦等，全面都有特惠價。
其他如DOLCE & GABBANA夏香系列最低4.7折起，買就送10ml香水筆；買NARCISO任一香水，就送同品牌20ml乙瓶，買JIMMY CHOO 50ml以上容量任一香水，送10ml香水筆。
必入手特惠如D&G陽光夏日男性淡香水125ml，原價3,300元、特價1,500元； JIMMY CHOO同名淡香水100ml原價3,990元、特價1,700元。
另外還有義大利彩妝品牌PUPA，部分唇彩任選4入特價800元，指甲油任選4入特價400元，還有多款百元迷你小香、護手霜2入特價50元。
特賣會地址在台北市松江路158號9樓之3（鋒恩國際有限公司），洽詢電話02-2581-8000，防疫採實名制入場，須攜帶身分證件。
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