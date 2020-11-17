第2件7折！青島旅行推出苦甜系「85%醇黑真巧蛋捲」

推出過多種不同口味蛋捲的「青島旅行」，本季以比利時嘉麗寶85%黑巧克力為主角，新推出「85%醇黑真巧蛋捲」。透過巧克力餡料與可可餅皮的結合，帶來不同的甜食體驗。即日起至11月25日期間，還可享第2件7折的早鳥優惠。

自台中起家的「青鳥旅行」，以探索「蛋捲的100種可能」為理念，透過不同餡料的組合，推出有爆餡肉鬆蛋捲、芝麻沙沙蛋捲、花生粒粒蛋捲等不同口味。此次新推出的「85%醇黑真巧蛋捲」，選以比利時的嘉麗寶85%黑巧克力作為滋味主角，並於餅皮中加入西班牙黑騎士可可粉，帶來多層次的風采。此款蛋捲標榜製作過程中不添加一滴水。並且在蛋捲內圈圈上一層巧克力，在平衡的比例中，突顯出巧克力的濃郁口感。入口時，可先嘗到酥脆的可可秉皮，再迎來巧克力薄餡的真實滋味，帶來大人系的苦甜韻味。

85%醇黑真巧蛋捲禮盒，每盒8入，定價250元，即日起至11月25日期間，可享第2件7折的優惠，兩件合計425元。另外於官網也提供一次購買4組，可享超商取貨免運費的服務。