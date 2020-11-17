歡慶佳節 施華洛世奇攜手冰雪奇緣 PANDORA動畫首曝光

耶誕佳節將至，來自奧地利的水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）與來自丹麥的PANDORA紛紛以不同的方式迎接這個歐洲人最重要的節日。每年都會推出各式耶誕樹水晶吊飾與擺件的施華洛世奇，今年耶誕除了傳統必備的雪花、雪撬、耶誕老人的經典象徵，也特地再與迪士尼合作「冰雪奇緣2」系列，為家中佈置添上冬日氣氛。PANDORA除了將紅鼻子麋鹿、耶誕老人、槲寄生及耶誕樹等經典元素化為串飾，也讓迪士尼明星米奇與米妮、布魯托戴上耶誕帽及耶誕禮物，活潑可愛。PANDORA更特地推出品牌首個動畫短片，迎接佳節到來。

施華洛世奇每年都會推出的年度期間限定耶誕掛飾，除了是妝點耶誕樹的最佳選擇，也是為紀念2020年具有收藏價值、不容錯過的璀璨單品。今年除了經典的水晶雪花片，還有以金色水晶精心製作的可愛小熊在水晶彎月上開心地晃動，是送給媽媽的最佳禮物，亦可作為迎接孩子出生的家庭掛飾。吊飾與擺件除了耶誕樹、雪人以及乘載耶誕老人和大家禮物的馴鹿，今年也再度與迪士尼合作「冰雪奇緣2」延續夢幻的冰雪魔力。深受歡迎的水晶動物擺件，今年則有手持香蕉的猴子、以雙手捉魚的小熊、捧著蘋果的刺蝟及拿著紅蘿蔔的兔子，非常討喜。