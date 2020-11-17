E.SO瘦子搶穿PUMA新潮鞋再帥一波！網友「你的帥真的不必多說」

繼前次帥搭PUMA新球鞋後，品牌再度請來代言人E.SO瘦子詮釋RS-2K潮鞋與Interstellar系列服飾，形象照甫曝光，網友也大讚說「你的帥真的不必多說」。同樣又再度掀起話題的，還有adidas Originals與碧昂絲時尚品牌IVY PARK跨界聯名系列，天后也是親自上陣演繹，展現高冷前衛風格。

不同於前一波的正裝混搭造型，E.SO瘦子在搭配PUMA RS-2K潮鞋與Interstellar系列服飾時，回歸街頭穿搭本色。以一身螢光珊瑚橘，加上合身黑色運動長褲，顯眼的色彩，要讓人忽視也難。而新款的RS-2K潮鞋復刻80年代跑鞋科技，透過多重解構與重塑的過程，利用特殊異材質拼接設計及舒適彈力中底科技，輔以網眼、麂皮及皮革拼接而成的純白鞋面。而E.SO瘦子搭配時的Interstellar系列長褲，褲側口袋彰顯工裝隨興風格，褲頭橘色束拉繩設巧妙為整體穿搭畫龍點睛。

E.SO瘦子演繹PUMA Interstellar圓領衫1,880元、Interstellar長褲1,980元、及RS-2K Futura鞋3,980元。圖／PUMA提供

以鮮豔黃綠配色的DRIP 2.1系列運動裝束後，adidas Originala與碧昂絲的品牌IVY PARK聯名系列，再次以中性風格運動服裝、鞋款和飾品，彰顯獨特個性與態度，打造DRIP 2.2新款。這系列以秋冬必備的卡其大地色和沉穩黑色展現女性的內在魅力，推出包含Bra top、上衣、洋裝、褲款、夾克、鞋款與配件等多樣剪裁單品。主張女性無懼穿搭選擇，從健身房到都市街頭都能自在有型。

E.SO瘦子演繹PUMA Interstellar圓領衫1,880元、Interstellar長褲1,980元。圖／PUMA提供

E.SO瘦子演繹PUMA Interstellar圓領衫1,880元、Interstellar長褲1,980元、及RS-2K Futura鞋3,980元。圖／PUMA提供

E.SO瘦子演繹PUMA Interstellar圓領衫1,880元、Interstellar長褲1,980元、及RS-2K Futura鞋3,980元。圖／PUMA提供

E.SO瘦子演繹PUMA Interstellar圓領衫1,880元、Interstellar長褲1,980元。圖／PUMA提供

E.SO瘦子演繹PUMA Interstellar圓領衫1,880元、Interstellar長褲1,980元、及RS-2K Futura鞋3,980元。圖／PUMA提供

天后碧昂絲詮釋adidas Originals x IVY PARK DRIP 2.2聯名系列。圖／adidas Originals提供

天后碧昂絲詮釋adidas Originals x IVY PARK DRIP 2.2聯名系列。圖／adidas Originals提供