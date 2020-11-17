快訊

8年來接連住院又罹癌！一張重大傷病卡 陳文茜悟出人生結局

新竹SOGO周年慶 Hello Kitty來店禮好吸睛

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹SOGO指出，每年消費者詢問度最高的SOGO週年慶來店禮今年萌度爆表， Hello Kitty獨家授權９項必蒐集的好禮。圖／新竹SOGO提供
新竹SOGO指出，每年消費者詢問度最高的SOGO週年慶來店禮今年萌度爆表， Hello Kitty獨家授權９項必蒐集的好禮。圖／新竹SOGO提供

新竹SOGO周年慶將在11月26日登場，為歡慶九周年，業者祭出全館滿6千送6百、加上14大銀行刷卡滿額送電商券，回饋率最高達26%，業者更打出服飾6折起、化妝品9折起，集結館內400家品牌推出超過25萬件特惠商品，化妝品特惠組就超過8.6萬組，折扣最低下殺2.3折。

新竹SOGO指出，民眾於周年慶期間消費滿額，可加碼抽999.9足金KITTY金飾，還有9項超療癒的HELLO KITTY來店禮；此外，另規畫「視障按摩」、「兒童托幼」等超貼心服務，今年更推出贈獎線上換，方便顧客換券免排隊也減少密集群聚機會。

新竹SOGO周年慶期間祭出全館單日累計消費滿6000送600元電子十足抵用券；名品、珠寶、大家電、名瓷單筆消費滿10000送1000元電子十足抵用券，施舒雅單筆消費滿10000送500元電子十足抵用券。

為降低人潮群聚和免除顧客排隊等待的時間，新竹SOGO周年慶推動贈獎數位化，滿千送百抵用券全面線上兌換，民眾只需下載SOGO APP綁定快樂購卡，並在結帳時搖一搖輕鬆叫出會員條碼，就能同時完成快樂購卡集點和發票歸戶，購物結束後無需再大排長龍，只需打開SOGO APP點擊兌換按鈕，就能快速兌換電子抵用券。

新竹SOGO指出，每年消費者詢問度最高的SOGO周年慶來店禮今年萌度爆表， Hello Kitty獨家授權９項必蒐集的好禮，有保溫保冷野餐袋、摺疊桌、電子體重計、棉質吸水腳踏墊、三用透明提背包、精巧附提把保溫瓶、日系口金零錢包、生活必備洗衣袋四件組與不銹鋼保鮮盒，品項都是全台獨家限定。

新竹SOGO表示，為明年台灣燈會在新竹暖身，業者在1樓中央路廣場打造「幸福光廊 Happy Together」，圓圈造型光廊象徵新竹多元融合人文環境，流線的光帶呼應新竹科技城市意象，再加入復刻新竹動物園明星動物的超萌元素，友善親子共樂，預料將成為大新竹地區的幸福新地標，與商場的巨型聖誕樹相輝映，絕對是今年聖誕節最夯打卡景點。

新竹SOGO指出，每年消費者詢問度最高的SOGO週年慶來店禮今年萌度爆表， Hello Kitty獨家授權９項必蒐集的好禮。圖／新竹SOGO提供
新竹SOGO指出，每年消費者詢問度最高的SOGO週年慶來店禮今年萌度爆表， Hello Kitty獨家授權９項必蒐集的好禮。圖／新竹SOGO提供
新竹SOGO指出，每年消費者詢問度最高的SOGO週年慶來店禮今年萌度爆表， Hello Kitty獨家授權９項必蒐集的好禮。圖／新竹SOGO提供
新竹SOGO指出，每年消費者詢問度最高的SOGO週年慶來店禮今年萌度爆表， Hello Kitty獨家授權９項必蒐集的好禮。圖／新竹SOGO提供

新竹 SOGO 周年慶

延伸閱讀

新竹風太強！1歲童緊抱柱子「逆風飛翔」網笑：從小開始訓練

新竹SOGO週年慶9是狂 回饋率最高達26%

人力銀行周年慶 上網找工作還能抽iPhone、住宿券

百貨周年慶獨門激勵學 SOGO這招超暖心

相關新聞

灰階木質襯底 地坪高低活絡居家情趣

空間中上演的任何情節，實際上都是相關生活的美好體驗。

天冷買氣熱 新光三越台北站前周年慶人潮塞滿樓面

新光三越體系周年慶最後壓軸台北站前店今日開打，因推出門檻最低的全館單筆滿2,000送200回饋，ㄧ開店就湧入購物人潮，一...

E.SO瘦子搶穿PUMA新潮鞋再帥一波！網友「你的帥真的不必多說」

繼前次帥搭PUMA新球鞋後，品牌再度請來代言人E.SO瘦子詮釋RS-2K潮鞋與Interstellar系列服飾，形象照甫...

麻油豬火鍋＋自助吧350吃到飽！海霸王「黑珍豬」登場

隨著氣候漸涼，海霸王集團自11月18日起，打造全新品牌「黑珍豬 豚火鍋」，以台灣桃園種的溫體豬為主角，推出「金牌珍豬鍋」...

台鐵與全家合作再推新品 滷豆包、酸菜全吃得到

台鐵與全家聯名鮮食自5月上合作以來，頗受消費者好評，如今再推第三波新品，總計四款，分別是古早味滷排骨地瓜飯」、「滷豆包酸...

全球第二個開賣！OmniPork新餐肉登台 金馬影后也愛它

台灣素食人口已突破330萬大關，躍升全球素食人口比例第二高的國家，市面上蔬食產品推陳出新，Green Monday旗下的...

國光客運推金馬專車 搭車免費看金馬得獎作品

本周六就是第57屆金馬獎頒獎典禮，國光客運與台灣大哥大myVideo跨業合作，打造三部金馬專車，不僅車廂貼有金馬獎大型輸...

天王巨星加持過腕表12月登拍賣 世代傳奇男星尬人氣

當今世上有幾款傳奇腕表，之所以出名，是因為曾經得到天王巨星為「伯樂」，腕表與名人的名字永遠相連，因此成為鐘表經典，例如被...

追平車神舒馬克！F1第二七冠王Lewis Hamilton成就解鎖

每個世界上最高強度的運動領域，一輩子能拿下一次世界冠軍都屬天大難事，更何況能屢屢改寫自己與世界的歷史。F1 一級方程式賽...

南園節氣茶湯浴 洗滌身心靈

聯合報系有行旅企畫的「南園文化美學之旅」，引領旅人探索知性與人文情懷。隱身於新竹山林間的「南園」，占地約廿七公頃，為華人...

限量1萬包 家樂福推蕾絲款、豹紋款口罩拚防疫也拚時尚

疫情近期默默升溫，防疫基本功「口罩」可不能離身，加上指揮中心近期將公布「秋冬專案」提升防疫規範，預計將有更多場所恢復「強...

「范記金之園」攜手煙波大飯店 推「刈起吃早餐」

台中40年老店「范記金之園」宣布，與煙波大飯店攜手合作，從12月1日起推出獨家刈包，在煙波大飯店新竹湖濱、宜蘭蘇澳、台南...

熱門新聞

回首台大醫學系漫漫歲月：大學不過人生一瞬：寫給二十歲的自己

大樂透爽中100萬！兌獎「只領40萬」 男子氣3年：把錢還給我

泰國蝦吃到飽！朋友拒吃曝原因 她一聽崩潰：我吃了2大盤

地牛翻身！台灣東南部海域發生規模5.2地震

摩斯「早餐優惠」又來了！「牛肝蕈起司火雞堡」新登場

女嗆男友不約炮就是「思想落後」 網嚇傻：刷新三觀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。