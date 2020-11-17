新竹SOGO周年慶 Hello Kitty來店禮好吸睛
新竹SOGO周年慶將在11月26日登場，為歡慶九周年，業者祭出全館滿6千送6百、加上14大銀行刷卡滿額送電商券，回饋率最高達26%，業者更打出服飾6折起、化妝品9折起，集結館內400家品牌推出超過25萬件特惠商品，化妝品特惠組就超過8.6萬組，折扣最低下殺2.3折。
新竹SOGO指出，民眾於周年慶期間消費滿額，可加碼抽999.9足金KITTY金飾，還有9項超療癒的HELLO KITTY來店禮；此外，另規畫「視障按摩」、「兒童托幼」等超貼心服務，今年更推出贈獎線上換，方便顧客換券免排隊也減少密集群聚機會。
新竹SOGO周年慶期間祭出全館單日累計消費滿6000送600元電子十足抵用券；名品、珠寶、大家電、名瓷單筆消費滿10000送1000元電子十足抵用券，施舒雅單筆消費滿10000送500元電子十足抵用券。
為降低人潮群聚和免除顧客排隊等待的時間，新竹SOGO周年慶推動贈獎數位化，滿千送百抵用券全面線上兌換，民眾只需下載SOGO APP綁定快樂購卡，並在結帳時搖一搖輕鬆叫出會員條碼，就能同時完成快樂購卡集點和發票歸戶，購物結束後無需再大排長龍，只需打開SOGO APP點擊兌換按鈕，就能快速兌換電子抵用券。
新竹SOGO指出，每年消費者詢問度最高的SOGO周年慶來店禮今年萌度爆表， Hello Kitty獨家授權９項必蒐集的好禮，有保溫保冷野餐袋、摺疊桌、電子體重計、棉質吸水腳踏墊、三用透明提背包、精巧附提把保溫瓶、日系口金零錢包、生活必備洗衣袋四件組與不銹鋼保鮮盒，品項都是全台獨家限定。
新竹SOGO表示，為明年台灣燈會在新竹暖身，業者在1樓中央路廣場打造「幸福光廊 Happy Together」，圓圈造型光廊象徵新竹多元融合人文環境，流線的光帶呼應新竹科技城市意象，再加入復刻新竹動物園明星動物的超萌元素，友善親子共樂，預料將成為大新竹地區的幸福新地標，與商場的巨型聖誕樹相輝映，絕對是今年聖誕節最夯打卡景點。
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