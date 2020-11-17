台鐵與全家合作再推新品 滷豆包、酸菜全吃得到

台鐵與全家聯名鮮食自5月上合作以來，頗受消費者好評，如今再推第三波新品，總計四款，分別是古早味滷排骨地瓜飯」、「滷豆包酸菜拌麵」、「香滷豆包」與「傳香滷味燙」。新品外包裝以車站意象為主，結合縱貫線南端在地食材，走進便利商店就能購足環島美食。

台鐵表示，「古早味滷排骨地瓜飯」，將時下最熱門的食材「國產地瓜」，搭配Q彈的白飯、雲林的胡蘿蔔、老少咸宜的玉米烤蛋，及經典的滷排骨，兼顧美味及安心的古早味，讓人吃得心滿意足；吃不過癮時，再來一份「香滷豆包」加菜，豆包滷汁入味，配上雲林生鮮蔥，五辛素可食用，是蔬食者的小確幸。

至於「滷豆包酸菜拌麵」，則是將台鐵便當中最受歡迎的兩樣配菜，滷豆包及酸菜，豪邁的加入乾拌麵裡，銷魂的鹹香拌勻在粗細恰好的麵條中，加熱後就像現煮不會糊糊爛爛。