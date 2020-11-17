風靡全球的魔幻飛行玩具 Flynova Pro二代強勢登台！

圖/文 有.設計uDesign提供。

曾經風靡台灣大街小巷的紓壓玩具「指尖陀螺」，在去年由美國團隊Flynova發明了全新版本「Flynova飛行陀螺」，靠著馬達及空氣動力原理，不但可以高速持續旋轉，還能真正飛上天，大幅提高了趣味性。今年則升級成「Flynova Pro魔幻飛行球」，不僅新增魔法棒配件擴充花式玩法，也調整了結構設計讓飛行球飛得更高、更快、更安全。

2019熱銷爆款Flynova掌上飛行陀螺 2020全新升級

Flynova研發團隊是來自美國的玩具廠商，在玩具產業擁有超過十年的豐富經驗。2019年推出第一代Flynova飛行陀螺，不僅創下銷售紀錄也造成一股風潮，不論大人小孩都著迷於Flynova的飛行魔力。

相較於第一代的飛行陀螺，這次Flynova Pro採用球形網狀結構設計，飛行上更穩定，讓遊戲進行時拋接的動作更流暢；同時升級了電機結構，使電力延長一倍，可持續遊玩30分鐘不間斷。考量遊玩安全性，球體外殼使用具彈性的聚丙烯，質地輕盈、觸感佳且更耐摔，並通過歐洲CE、美國FCC等多項國際認證；搭配碰撞偵測設計，當Flynova Pro觸碰到人體或障礙物，感受到異常震動時將立即停止運轉，保護使用者安全、避免兒童受傷。而另一個充滿童趣的設計在於「魔法棒」控制器，玩家可透過它來改變飛行球的顏色，並達到瞬間加速飛行的效果，帶來前所未有的魔幻體驗！

海外募資超過2,500萬 「魔幻飛行潮」再度席捲全球