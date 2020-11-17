限定寶可夢在台南 搶訂房看這裡
一年一度的「Pokémon GO城市焦點」計畫將於11月22日（本周日）正式展開，今年度入選的活動城市為台灣台南、日本京都、韓國釜山與紐西蘭奧克蘭等四大城市。希望透過「Pokémon GO城市焦點」計畫來振興目的地的旅遊業，激勵不能遠行的訓練家在本地悠遊。
因為大量寶可夢迷的響應湧入台南，本周末台南地區飯店車位已一位難求，雄獅旅遊為滿足寶可夢迷們抓寶的心願，特別推出「雄獅帶你尋寶趣」抓寶專案，結合團體行、自由行、訂房等多項商品組合，全台皆可出發，保證有房有位，並由專屬司機帶路，走訪至少四個以上抓寶點，讓您省去找停車位的煩惱！在抓寶之餘安排周邊旅遊景點，飽嚐台南道地美食小吃！
台南出發寶可夢專車一日遊最低只要499起，台北出發二日遊也只要2,799元起，無自駕車的疲累，又可與抓寶同好們一同分享抓寶樂趣。
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