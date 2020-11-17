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搭乘國光客運金馬專車 14天免費觀賞金馬得獎電影

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
搭乘國光客運金馬專車，可以14天免費觀賞《返校》與《大佛普拉斯》等歷屆金馬得獎電影。圖／國光客運提供
搭乘國光客運金馬專車，可以14天免費觀賞《返校》與《大佛普拉斯》等歷屆金馬得獎電影。圖／國光客運提供

第57屆金馬獎頒獎典禮將於本週六（21日）登場。國光客運與電信業者台灣大哥大myVideo跨業合作，打造三部金馬專車，車廂貼有金馬獎大型輸出海報，車窗內側也有歷年金馬獎年入圍或得獎作品專屬金句框，乘客只要掃描座椅頭巾QR Code，就可以獲得myVideo豪華月租14天免費序號，透過手機或平版觀看《返校》、《大佛普拉斯》、《下半場》、《灼人秘密》等金馬得獎作品。

這三部金馬專車主要行駛路線為1815台北往返金山、1827台北往返台中，以1827為例，行駛時間剛好足夠完整觀賞一部兩小時電影，其中包括榮獲56屆金馬獎最佳新導演《返校》、最佳改編劇本《大佛普拉斯》、最佳新人獎《下半場》、最佳音效獎《灼人秘密》等金馬得獎名片，即使沒看完的部分，下車回家後還能繼續隨時隨地觀賞，14天內豪華月租專區電影免費看到飽。即使沒有搭到這三部金馬專車，另有200部國光客運車輛，搭乘指定路線的乘客上車後掃描車上電視旁QR Code，一樣可以獲得台灣大哥大myVideo豪華月租24小時免費序號。

由於人手一機行動裝置與上網吃到飽方案普及，長途客運座椅背面小螢幕電視開機率越來越低，幾乎淪為裝飾品，連車上Wifi也乏人問津。國光客運表示，此次與台灣大哥大myVideo跨業合作，主要著眼年輕世代族群日新月異試聽習慣，希望吸引更多學生族搭乘負擔得起的高CP值長途客運。而針對年輕人流行打卡，台灣大哥大myVideo在國光客運金馬專車的車窗上，設計有《血觀音》與《大象席地而坐》等金馬作品台詞專屬金句框，乘車合影完成指定任務後，即有機會獲得限量國光客運車體造型水。

國光客運 返校 大佛普拉斯

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