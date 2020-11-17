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全球第二個開賣！OmniPork新餐肉登台 金馬影后也愛它

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
早餐搭配蔬菜輕鬆吃「羽衣甘藍新餐肉蛋餅」。圖／Green Monday提供
早餐搭配蔬菜輕鬆吃「羽衣甘藍新餐肉蛋餅」。圖／Green Monday提供

台灣素食人口已突破330萬大關，躍升全球素食人口比例第二高的國家，市面上蔬食產品推陳出新，Green Monday旗下的食品科研公司OmniFoods今年8月在香港推出「地表最強蔬食」的OmniPork新餐肉，引起廣大迴響並與連鎖速食麥當勞合作推出新餐肉系列餐點。新餐肉近日在台上市，台灣也是全球第二個開賣的地區。

OmniPork新餐肉一上市便在香港掀起熱潮，連金馬影后林嘉欣也愛上這好滋味，擔任OmniPork新餐肉亞太區代言人。Green Monday及OmniPork新餐肉創辦人楊大偉表示，很開心新餐肉正式登陸台灣，為台灣吃素的朋友帶來全新產品，也為本來吃肉的朋友嘗試新植物飲食的機會。

「OmniPork新餐肉」和「OmniPork新肉絲」首波將由微風超市獨家販售，即日起至11/22推出超值組合優惠，購買新餐肉、新肉絲及新豬肉品項各1包，即可享餐餐嘗鮮組合價499元，再加贈磁鐵及新餐肉保冷袋；另於微風超市南山店11/16~11/22的熟食區推出特製法式芥末新餐肉三明治。11/23起陸續於各大零售通路開賣。

●OmniPork新餐肉是什麼？

Green Monday表示，純植物製的OmniPork新餐肉含零毫克膽固醇、零殘忍、無抗生素、無激素、防腐劑、硝酸鹽及味精，與罐頭裝的豬肉製午餐肉相比，熱量及總脂肪分別低38%和49%，鈉含量少62%，同時提供更多膳食纖維。

●OmniPork新餐肉怎麼吃？

OmniPork新肉絲是台式家常新星，不管是炒飯、炒麵、還是竹筍炒肉絲皆可自由配。品牌之友穆熙妍也自曝「吃過就回不去了」，她推薦做法：將本身帶點油脂的「OmniPork新餐肉」在平底鍋上煎得油亮，再夾進日式沖繩飯糰中，就是色香味俱佳的純蔬食美味料理，5分鐘就能上桌。

此外，早餐以OmniPork新餐肉可搭配台式經典首選蛋餅，午餐則可簡單的用海苔當外衣，包裹米飯、鋪上厚實的OmniPork新餐肉、醬料，輕鬆一卷，方便的日式沖繩飯糰展現樸實美味；晚餐更可選擇義式風味新餐肉義大利麵，或者中式經典糯米椒清炒新肉絲。

「OmniPork新餐肉」混搭義式風味的「新餐肉白醬青蔬義大利麵」。圖／Green Monday提供
「OmniPork新餐肉」混搭義式風味的「新餐肉白醬青蔬義大利麵」。圖／Green Monday提供
OmniPork新餐肉登台，氣質女星穆熙妍也愛它。圖／Green Monday提供
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