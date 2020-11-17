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天王巨星加持過腕表12月登拍賣 世代傳奇男星尬人氣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
史特龍所擁有、以其經典角色藍波為靈感而做創作出的Richard Mille「Adventure」陀飛輪計時腕表，型號 RM025-01，估價25萬美元起。圖／富藝斯提供
史特龍所擁有、以其經典角色藍波為靈感而做創作出的Richard Mille「Adventure」陀飛輪計時腕表，型號 RM025-01，估價25萬美元起。圖／富藝斯提供

當今世上有幾款傳奇腕表，之所以出名，是因為曾經得到天王巨星為「伯樂」，腕表與名人的名字永遠相連，因此成為鐘表經典，例如被暱稱「保羅紐曼」（Paul Newman）的特定配色表盤勞力士迪通拿、傳奇男星史提夫麥昆（Steve McQueen）在電影中配戴過的豪雅（TAG Heuer）Monaco，還有因為武打巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）在當紅時配戴而爆紅的義大利品牌沛納海（Panerai）。

如今，這些曾經配戴在傳奇巨星手腕上的傳奇腕表，都將於12月12日於紐約富藝斯（Phillips）所舉行的「RACING PULSE」拍賣會上拍，拍品更將於11月26日起至28日止於香港金鐘JW萬豪酒店預展。

已故金獎影帝保羅紐曼生前曾配戴過幾代迪通拿腕表，他不僅使迪通拿聞名於世，更推動了1980年代初期的腕錶收藏發展和普及化。富藝斯於紐約在2017年10月曾經拍賣過紐曼的妻子Joanne Woodward於1968年送給紐曼其首枚勞力士迪通拿型號6239，於底蓋刻有「Drive Carefully Me」字樣，後來，締造1,780萬美元的歷史拍賣成交紀錄。

此次上拍的勞力士Big Red型號6263 Cosmograph迪通拿腕表，是Joanne Woodward於1983年贈予他的結婚25周年禮物，原裝黑色表盤配白色計時盤，六點鐘位置更有獨特Big Red迪通拿標誌，表背鐫刻「Drive slowly Joanne」字樣。2008年他將此表贈予女兒克麗紐曼索德倫（Clea Newman Soderlund），保存完好至今。保羅紐曼也是因為得到這份25周年禮物，而把1968年那枚6239腕表贈與女兒Nell Newman 當時的男友James Cox。

保羅紐曼曾多次被拍到配戴這枚Big Red腕表，他通常會搭配類似於型號6239的寬墊型軍用Bund表帶、President表帶、Jubilee表帶或現在呈現的Oyster鍊帶。本次拍賣部分收益將撥捐給紐曼本人創立的慈善機構SeriousFun Children’s Network和Safe Water Network，估價逾一百萬美元。

而這次上拍的豪雅Monaco腕表，正是傳奇巨星史提夫麥昆於其代表性的賽車電影「極速狂飆」（Le Mans）中配戴過的腕表。麥昆在拍攝此片期間曾配戴多 枚豪雅Monaco腕表，他自己保存兩枚，並在拍攝完結後贈予友人，其中一枚就是刺刺的拍品。當年「極速狂飆」殺青後，麥昆這枚腕表贈予電影的首席機械工程師、也是其私人機械工程師Haig Alltounian。今次拍品由Alltounian親自委託，表蓋底刻有由麥昆寫給他的紀念字樣「TO HAIG Le MANS 1970」。

豪雅Monaco腕表於1969年誕生便引起轟動，是全球首批自動上鍊計時腕表之一，機芯11安裝於全球首枚方形防水表殼內，是由Jack Heuer設計，以著名一級方程式賽車場命名的經典傑作。「極速狂飆」於1970年開拍時，麥昆便選用這枚腕表來拍攝向賽車運動致敬的這部經典電影。為了感念機械工程師Haig Alltounian在拍攝過程中確保團隊的生命安全，他最後將這枚腕表，以及一輛在拍攝期間曾經使用的諾頓（Norton）Commando摩托車給Haig Alltounian。

此次上拍的另一位焦點巨星便是以「藍波」、「第一滴血」等動作片紅極一時的武打巨星席維斯史特龍的5枚腕表，包括他曾在賣座鉅片「十萬火急」（Daylight）中配戴過的沛納海Luminor腕表，以及他所珍藏得4枚頂級Richard Mille腕表：其中一枚型號RM025-01的Adventure陀飛輪計時腕表，創作靈感來自他在「第一滴血」中曾飾演過的經典角色「藍波」，另一枚型號RM032-TI則是他曾在2014年電影「浴血任務 3」（The Expendables 3）中配戴的鈦金屬年曆腕表。

史提夫麥昆1971年經典賽車電影「極速狂飆」中配戴的豪雅Monaco腕表，表背鐫刻「To Haig Le Mans 1970」字樣。圖／富藝斯提供
史提夫麥昆1971年經典賽車電影「極速狂飆」中配戴的豪雅Monaco腕表，表背鐫刻「To Haig Le Mans 1970」字樣。圖／富藝斯提供
史特龍所擁有、以其經典角色藍波為靈感而做創作出的Richard Mille「Adventure」陀飛輪計時腕表，型號 RM025-01，估價25萬美元起。圖／富藝斯提供
史特龍所擁有、以其經典角色藍波為靈感而做創作出的Richard Mille「Adventure」陀飛輪計時腕表，型號 RM025-01，估價25萬美元起。圖／富藝斯提供
史特龍收藏Richard Mille「Yohan Blake Beast」陀飛輪腕表，型號 RM059-01，估價30萬美元起。圖／富藝斯提供
史特龍收藏Richard Mille「Yohan Blake Beast」陀飛輪腕表，型號 RM059-01，估價30萬美元起。圖／富藝斯提供
史特龍於「浴血任務 3」倫敦發佈會及電影拍攝期間曾經配戴Richard Mille型號RM 032腕表（Dave J. Hogan / Getty Images）。圖／富藝斯提供
史特龍於「浴血任務 3」倫敦發佈會及電影拍攝期間曾經配戴Richard Mille型號RM 032腕表（Dave J. Hogan / Getty Images）。圖／富藝斯提供
史特龍曾於電影「十萬火急」中配戴的沛納海型號PAM5218-201/a腕表，估價40,000美元起。圖／富藝斯提供
史特龍曾於電影「十萬火急」中配戴的沛納海型號PAM5218-201/a腕表，估價40,000美元起。圖／富藝斯提供
史特龍所擁有的Richard Mille「Skull TZP」陶瓷陀飛輪腕表，型號 RM052-01，估價35萬美元起。圖／富藝斯提供
史特龍所擁有的Richard Mille「Skull TZP」陶瓷陀飛輪腕表，型號 RM052-01，估價35萬美元起。圖／富藝斯提供
保羅紐曼與女兒Clea Newman，約1984年。圖／富藝斯提供
保羅紐曼與女兒Clea Newman，約1984年。圖／富藝斯提供
保羅紐曼的勞力士「Big Red」Oyster Cosmograph迪通拿腕表型號6263，估價逾一百萬美元。圖／富藝斯提供
保羅紐曼的勞力士「Big Red」Oyster Cosmograph迪通拿腕表型號6263，估價逾一百萬美元。圖／富藝斯提供
史特龍收藏Richard Mille「Yohan Blake Beast」陀飛輪腕表，型號 RM059-01，估價30萬美元起。圖／富藝斯提供
史特龍收藏Richard Mille「Yohan Blake Beast」陀飛輪腕表，型號 RM059-01，估價30萬美元起。圖／富藝斯提供
史特龍曾於電影「十萬火急」中配戴的沛納海型號PAM5218-201/a腕表，估價40,000美元起。圖／富藝斯提供
史特龍曾於電影「十萬火急」中配戴的沛納海型號PAM5218-201/a腕表，估價40,000美元起。圖／富藝斯提供
保羅紐曼的勞力士「Big Red」Oyster Cosmograph迪通拿腕表型號6263，估價逾一百萬美元。圖／富藝斯提供
保羅紐曼的勞力士「Big Red」Oyster Cosmograph迪通拿腕表型號6263，估價逾一百萬美元。圖／富藝斯提供
史特龍所擁有的Richard Mille「Skull TZP」陶瓷陀飛輪腕表，型號 RM052-01，估價35萬美元起。圖／富藝斯提供
史特龍所擁有的Richard Mille「Skull TZP」陶瓷陀飛輪腕表，型號 RM052-01，估價35萬美元起。圖／富藝斯提供
史提夫麥昆1971年經典賽車電影「極速狂飆」中配戴的豪雅Monaco腕表，估價待詢。圖／富藝斯提供
史提夫麥昆1971年經典賽車電影「極速狂飆」中配戴的豪雅Monaco腕表，估價待詢。圖／富藝斯提供
史提夫麥昆在賽車電影「極速狂飆」配戴過豪雅Monaco腕表的經典畫面。圖／富藝斯提供
史提夫麥昆在賽車電影「極速狂飆」配戴過豪雅Monaco腕表的經典畫面。圖／富藝斯提供
史特龍於「浴血任務 3」中曾配戴的型號RM032-TI鈦金屬年曆腕表，估價60,000美元起。圖／富藝斯提供
史特龍於「浴血任務 3」中曾配戴的型號RM032-TI鈦金屬年曆腕表，估價60,000美元起。圖／富藝斯提供
保羅紐曼女兒Clea Newman Soderlund配戴保羅紐曼送給她的勞力士Big Red迪通拿。圖／富藝斯提供
保羅紐曼女兒Clea Newman Soderlund配戴保羅紐曼送給她的勞力士Big Red迪通拿。圖／富藝斯提供
保羅紐曼配戴勞力士Big Red型號 6263 Cosmograph迪通拿腕表。圖／富藝斯提供
保羅紐曼配戴勞力士Big Red型號 6263 Cosmograph迪通拿腕表。圖／富藝斯提供
史提夫麥昆1971年經典賽車電影「極速狂飆」中配戴的豪雅Monaco腕表，估價待詢。圖／富藝斯提供
史提夫麥昆1971年經典賽車電影「極速狂飆」中配戴的豪雅Monaco腕表，估價待詢。圖／富藝斯提供
本次拍賣保羅紐曼腕表部分收益將撥捐給紐曼本人創立的慈善機構SeriousFun Children’s Network。圖／富藝斯提供
本次拍賣保羅紐曼腕表部分收益將撥捐給紐曼本人創立的慈善機構SeriousFun Children’s Network。圖／富藝斯提供
史特龍於「浴血任務 3」中曾配戴的型號RM032-TI鈦金屬年曆腕表，估價60,000美元起。圖／富藝斯提供
史特龍於「浴血任務 3」中曾配戴的型號RM032-TI鈦金屬年曆腕表，估價60,000美元起。圖／富藝斯提供
史提夫麥昆在賽車電影「極速狂飆」中配戴過的豪雅Monaco腕表也將上拍。圖／富藝斯提供
史提夫麥昆在賽車電影「極速狂飆」中配戴過的豪雅Monaco腕表也將上拍。圖／富藝斯提供
史提夫麥昆1971年經典賽車電影「極速狂飆」中配戴的豪雅Monaco腕表，估價待詢。圖／富藝斯提供
史提夫麥昆1971年經典賽車電影「極速狂飆」中配戴的豪雅Monaco腕表，估價待詢。圖／富藝斯提供
保羅紐曼的勞力士「Big Red」Oyster Cosmograph迪通拿腕表型號6263，表背鐫刻「Drive slowly Joanne」字樣。圖／富藝斯提供
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腕表 電影 勞力士

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