追平車神舒馬克！F1第二七冠王Lewis Hamilton成就解鎖

每個世界上最高強度的運動領域，一輩子能拿下一次世界冠軍都屬天大難事，更何況能屢屢改寫自己與世界的歷史。F1 一級方程式賽車的Mercedes-AMG車隊與身為IWC品牌大使的Lewis Hamilton與隊友Valtteri Bottas日前成功奪下分站冠軍，除確定拿下2020年世界冠軍頭銜，Lewis Hamilton本人也創下一級方程式賽車史上第二位生涯獲七冠的生涯紀錄。

日前結束的Emilia Romagna分站賽事上，Mercedes-AMG F1車隊獲得了他們的第七個F1一級方程式賽車。不僅一號車手Lewis Hamilton是最大功臣，隊友Bottas的表現也十足傑出：至2020年為止，他已10次站上頒獎台：兩次冠軍與五次的亞軍記錄。

IWC與Lewis Hamilton的合作已久，無論是針對車隊或車手本人，IWC已陸續推出過Lewis Hamilton Big Pilot萬年曆特別版腕表（IW503002）、工程師運動計時腕錶「梅賽德斯-AMG 50週年」特別版（IW380902）、飛行員計時腕錶「梅賽德斯-AMG馬石油車隊」特別版（IW389005）等多只限量腕表、並多數全數完售。