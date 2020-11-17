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追平車神舒馬克！F1第二七冠王Lewis Hamilton成就解鎖

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
Lewis Hamilton的隊友Bottas的表現也十足傑出：至2020年為止，他已10次站上頒獎台。圖 / 翻攝自instagram。
Lewis Hamilton的隊友Bottas的表現也十足傑出：至2020年為止，他已10次站上頒獎台。圖 / 翻攝自instagram。

每個世界上最高強度的運動領域，一輩子能拿下一次世界冠軍都屬天大難事，更何況能屢屢改寫自己與世界的歷史。F1 一級方程式賽車的Mercedes-AMG車隊與身為IWC品牌大使的Lewis Hamilton與隊友Valtteri Bottas日前成功奪下分站冠軍，除確定拿下2020年世界冠軍頭銜，Lewis Hamilton本人也創下一級方程式賽車史上第二位生涯獲七冠的生涯紀錄。

日前結束的Emilia Romagna分站賽事上，Mercedes-AMG F1車隊獲得了他們的第七個F1一級方程式賽車。不僅一號車手Lewis Hamilton是最大功臣，隊友Bottas的表現也十足傑出：至2020年為止，他已10次站上頒獎台：兩次冠軍與五次的亞軍記錄。

IWC與Lewis Hamilton的合作已久，無論是針對車隊或車手本人，IWC已陸續推出過Lewis Hamilton Big Pilot萬年曆特別版腕表（IW503002）、工程師運動計時腕錶「梅賽德斯-AMG 50週年」特別版（IW380902）、飛行員計時腕錶「梅賽德斯-AMG馬石油車隊」特別版（IW389005）等多只限量腕表、並多數全數完售。

而Lewis Hamilton在個人社群帳號上多次與愛犬Roscoe一同留影，並配戴上一只無法辨識型號的IWC腕表。據了解：這款是IWC為Lewis Hamilton特別訂製的非賣品。不服氣？先拿幾個F1世界冠軍，或也可享此殊榮。

站上頒獎台時情緒激動的Lewis Hamilton，成為F1第二位獲得七冠的世界冠軍。圖 / 翻攝自instagram。
站上頒獎台時情緒激動的Lewis Hamilton，成為F1第二位獲得七冠的世界冠軍。圖 / 翻攝自instagram。
每次Lewis Hamilton譜寫佳績時，IWC常為其推出限量腕表，例如圖中右側是2019年時Lewis Hamilton共參與設計、擁有酒紅色視覺的Big Pilot萬年曆腕表（IW503002）。圖 / IWC提供。
每次Lewis Hamilton譜寫佳績時，IWC常為其推出限量腕表，例如圖中右側是2019年時Lewis Hamilton共參與設計、擁有酒紅色視覺的Big Pilot萬年曆腕表（IW503002）。圖 / IWC提供。
Lewis Hamilton常在個人社群帳號大秀他與愛犬Roscoe合照。圖 / IWC提供。
Lewis Hamilton常在個人社群帳號大秀他與愛犬Roscoe合照。圖 / IWC提供。

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