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人力銀行周年慶 上網找工作還能抽iPhone、住宿券

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
1111人力銀行表示，周年慶活動自即日起跑至11月30日止，無論是新舊會員，只要登入系統，更新學歷、經歷，就有機會獲得最新的iPhone 12。 圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行表示，周年慶活動自即日起跑至11月30日止，無論是新舊會員，只要登入系統，更新學歷、經歷，就有機會獲得最新的iPhone 12。 圖／1111人力銀行提供

上網找工作還能夠抽iPhone 12、飯店住宿券！1111人力銀行表示，周年慶活動自即日起跑至11月30日止，無論是新舊會員，只要登入系統，更新學歷、經歷，就有機會獲得最新的iPhone 12。

1111人力銀行指出，除了iPhone 12，活動期間還將抽出圓山飯店住宿、福容集團全台住宿券、雲朗觀光集團住宿券、義大天悅住宿券、晶華酒店豪華客房住宿券、台北美福飯店行政客房住宿券及101雲端體驗券等實用好禮。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，跟據1111人力銀行數據資料庫統計，10月份有效工作機會數來到49萬筆，創下近13個月新高，顯示因為疫情衝擊而遞延徵才的企業，已逐漸釋出職缺，求才市場逐漸回溫，近期有意轉換跑道的求職者，可以積極上網更新履歷，不但可以掌握最新的職缺訊息，還有機會抱回大獎，一舉兩得。

上周才花10分鐘更新履歷的30歲求職者劉先生，因為積極想找兼職工作增加收入，上周才花了10分鐘更新履歷，竟然幸運抽中iPhone 12，讓他感到不可思議，劉先生偶爾就會上1111人力銀行瀏覽合適工作，之前也很關注「幸福企業」，感覺會讓放求職者比較放心。

另一位幸運兒則是23歲的呂先生，他從學生時代開始，不論是找打工還是找正職，都是透過1111人力銀行，他說因為「1111的工作多、介面簡單好使用，周邊的親朋好友也都在使用」。而剛退伍正在找工作的他，第一時間就想到上1111人力銀行，這次鎖定業務類的正職工作，碰巧看到網站上周年慶抽獎的宣傳廣告，想說碰碰運氣試試看，本來還很懷疑這麼好康是不是真的，沒想到竟然真的竟然抽中「鹿台花園山莊民宿二天一夜住宿券」。

1111人力銀行表示，週年慶會員回娘家活動，自即日起每天中午12點20分，於1111人力銀行官方粉絲團進行直播節目抽獎。

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