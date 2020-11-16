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限量1萬包 家樂福推蕾絲款、豹紋款口罩拚防疫也拚時尚
疫情近期默默升溫，防疫基本功「口罩」可不能離身，加上指揮中心近期將公布「秋冬專案」提升防疫規範，預計將有更多場所恢復「強制」戴口罩。為了滿足民眾戴口罩也要搭配造型的需求，各口罩品牌、通路紛紛推出特色款，為防疫長期抗戰注入繽紛色彩。
家樂福宣布新款彩色口罩上架，這次特別引進2品牌夢幻彩色口罩，包括「清新宣言」許願彩虹版平面醫用口罩，以及「AEGIS BIO-TECH CO」翰衛設計師系列3層防護口罩，分別於11月17日與18日限量開賣。
「清新宣言」許願彩虹版平面醫用口罩。11月17日起於全台36家指定家樂福量販店開賣，共有成人、兒童2種尺寸，每盒30入，建議售價299元（每人限購1盒，全台成人版限量2,160盒、兒童版限量1,200盒。
11月18日起則於全台家樂福量販店（不含金門店、便利購超市）開賣「AEGIS BIO-TECH CO」翰衛設計師系列3層防護口罩，共有黑灰蕾絲、軍綠迷彩、黑白斑馬、粉紫迷彩、粉白豹紋共5款，每包10入（以可重複使用夾鏈袋裝），建議售價199元，全台限量共1萬包。
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