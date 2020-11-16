「油鍋火球爆炸」影片瘋傳！麥當勞急澄清：勿以訛傳訛

台南市中西區西華街的麥當勞，在11月16日傳出油鍋起火的火警。而在網路上也流傳一支監視器短片，內容為2名速食店員工，在油鍋起火時企圖倒水救火，反而產生更大的烈焰，許多網友猜測該影片即是發生於台南麥當勞的火災現場，對此，麥當勞發表聲明，指出該畫面並非台灣麥當勞餐廳或員工，敬請民眾不要轉傳，避免以訛傳訛，混淆視聽。

發生於11月16日早晨8點25分的火警，事發地點為台南中西區西華南街的麥當勞，起因為油鍋起火，所幸經消防人員到場滅火後，沒有任何人傷亡。而在網路流傳的影片中，兩名身著黑色制服的員工，發現廚房中的油鍋起火，一時不知所措，而其中一名員工，端來一桶水企圖救火，反而引發烈焰直撲而上，該員工也嚇得後退幾步，畫面令人心驚膽跳。

此一「提水澆油」的救火影片，在PTT與網路上引起熱烈討論。由於討論時間恰為麥當勞火警同日，因此有網友推測為麥當勞的流出影片。但也有網友提出「這影片上個月就看過」、「制服不一樣」等等疑慮。

其實在10月中旬前，在臉書、YOUTUBE上就已經可以見到該支影片廣為流傳，明顯與台南火災的時間點有所落差。台灣麥當勞則於11月16日晩間發表聲明，表示有關網路流傳來源不明，影涉麥當勞餐廳廚房油鍋起火的影片，台灣麥當勞嚴正澄清，該畫面並非台灣麥當勞餐廳或員工，影片不僅誤導消費者，並嚴重傷害品牌形象，敬請民眾不要轉傳，避免以訛傳訛，混淆視聽。麥當勞也指出，廚房安全是企業的重要理念之一，也會定期舉行員工安全教育訓練，教育正確的滅火概念。