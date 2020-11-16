台灣首部咖啡微電影 《第一杯咖啡》殺青

戲劇男神曾少宗、著黑色典雅長裙的日本女星大久保麻梨子、著印花上衣的亞太影后陸弈靜，及世界咖啡沖煮冠軍王策一字排開，開心宣布首部台灣咖啡微電影《第一杯咖啡》殺青。王策更在現場大秀在WCE世界咖啡沖煮大賽中，使用的雙手沖煮三壺咖啡手法，讓現場觀眾驚嘆連連。

《第一杯咖啡》描述從日本學成咖啡技術的有志青年，遇上對台灣充滿好奇的日本女孩，當在台灣出生的日本爺爺再次回到出生的台灣家鄉，在短短幾天內，他們所經歷的旅程從期待、探索到接受，透過台灣咖啡的牽絆，對彼此帶來許多影響與感動。

《第一杯咖啡》微電影劇組於16日舉辦殺青記者會，演員們在記者會上分享各自對咖啡的熱愛及趣談。擔任男主角的曾少宗分享，直到接拍微電影後，他才慢慢了解台灣的咖啡，「我現在每天早上起床後，都會為自己手沖一杯咖啡。」

擔任女主角的大久保麻梨子說，前一陣子在台灣喝咖啡時有點緊張，因為有人問她：「麻梨子喝咖啡會不會胃食道逆流？（眾笑）」她補充說，「我想說的是，台灣咖啡的品質很好，不會對身體有負擔，所以不會發生胃食道逆流。（眾笑）」

本片主角之一的陸弈靜在入行前就經營咖啡店至今，談到出演咖啡微電影的體驗，她笑說：「有種回到初戀的感覺！」

特別客串演出的世界咖啡沖煮冠軍王策則表示，這是他第一次參與戲劇演出，感覺很新鮮有趣。他也在現場大秀在WCE世界咖啡沖煮大賽中，使用的雙手沖煮三壺咖啡手法，引起現場觀眾驚嘆連連。

首部台灣咖啡微電影《第一杯咖啡》，以親情及愛情雙主線交織成感人的故事，娓娓道來台灣咖啡的過去、現在與未來，預計在明年春天播出。

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