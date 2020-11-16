快訊

獨／病瘦5公斤不敢停工！男星咬牙不保台灣健保

中職／63場出賽聯盟最多 鄭鈞仁奪最佳進步獎

日本研發高科技面罩 對抗新冠疫情

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

日本製造商正研發各種高科技面罩，對抗新冠病毒。日本夏普公司日前運用其生產電視機、手機液晶面板所開發出的技術，製造出可大幅減少光反射，以及呼氣時不容易起霧的的面罩；而日本國立循環器官疾病研究中心主導的研究團隊，則正在研發可重複使用的醫用口罩，分別為對抗新冠病毒努力。

抑制光反射面罩

根據《共同社》報導，日本夏普公司日前運用其生產電視機、手機液晶面板所開發出的技術，製造出可大幅減少光反射，以及呼氣時不容易起霧的的面罩。夏普表示，公司運用獨特的技術，在面罩的表面放置微小的突起，可大幅降低光反射，並防止霧氣散發，進而長時間確保視野清晰。

夏普公司還採用了日本福井縣鯖江市製造的輕型鈦合金框架（該市以生產高端鏡架而聞名），以減輕用戶戴面罩時產生的疲勞和壓力。夏普預計從11月30日起，在其線購物網站上銷售該項產品，期望它們能幫忙保護醫護人員和服務業人員免受新冠病毒感染。

面罩分成兩種框架，使用輕型鈦合金框架的產品價格為8980日元（85美元），而使用聚碳酸酯作為框架的低成本產品目前已開始販售，價格為1980日元。

可重複使用口罩

此外，另一個由日本國立循環器官疾病研究中心、空調製造商和其他公司組成的研究團隊，正在研發可重複使用的醫用口罩，計劃最早於明年一月份在日本大規模生產，因為日本的醫院和診所很大程度依賴進口醫療防護用品，以及因應新冠病毒於冬季再度爆發的可能。

【更多精采內容，詳見

日本 口罩 器官

延伸閱讀

澳總理訪日料簽軍事合作協定 對抗中國區域影響力

企業回饋捐30萬片醫用口罩 色彩鮮艷學童驚呼好萌

日本特攝之神圓谷英二（下）：「超人」熱潮催生的《關公大戰外星人》

日本特攝之神圓谷英二（上）：從《哥吉拉》到《超人力霸王》

相關新聞

摩斯「早餐優惠」又來了！「牛肝蕈起司火雞堡」新登場

隨著感恩節即將到來，「摩斯漢堡」自即日起新推出「牛肝蕈起司火雞堡」與「牛肝蕈洋蔥湯」等兩款應景新品，並有全新推出的「派對...

《富嶽三十六景》漫遊浮世繪大師的大眾水療藝想空間

「葛飾北齋」是日本江戶時代後期的浮世繪畫師，因為其對富士山的情有獨鍾，北齋以富士山不同角度的樣貌為題材，創作了系列風景畫《富嶽三十六景》，並憑此名聲遠播，該系列中以《凱風快晴》和《神奈川沖浪裏》最為知名，熱愛且熟悉日本文化的人一定都對他不陌生。

天冷買氣熱 新光三越台北站前周年慶人潮塞滿樓面

新光三越體系周年慶最後壓軸台北站前店今日開打，因推出門檻最低的全館單筆滿2,000送200回饋，ㄧ開店就湧入購物人潮，一...

台灣首部咖啡微電影 《第一杯咖啡》殺青

戲劇男神曾少宗、著黑色典雅長裙的日本女星大久保麻梨子、著印花上衣的亞太影后陸弈靜，及世界咖啡沖煮冠軍王策一字排開，開心宣布首部台灣咖啡微電影《第一杯咖啡》殺青。王策更在現場大秀在WCE世界咖啡沖煮大賽

日本研發高科技面罩 對抗新冠疫情

日本製造商正研發各種高科技面罩，對抗新冠病毒。日本夏普公司日前運用其生產電視機、手機液晶面板所開發出的技術，製造出可大幅減少光反射，以及呼氣時不容易起霧的的面罩；而日本國立循環器官疾病研究中心主導的研

「油鍋火球爆炸」影片瘋傳！麥當勞急澄清：勿以訛傳訛

台南市中西區西華街的麥當勞，在11月16日傳出油鍋起火的火警。而在網路上也流傳一支監視器短片，內容為2名速食店員工，在油...

新光三越台北站前加碼「大衣均一價2千」京站周三迎戰

新光三越周年慶壓軸台北站前店，因全館（含化妝品）單筆滿2,000送200史上最低門檻回饋，再加上天涼保暖商品買氣需求高，...

送禮送到心坎裡！卡地亞個人化珠寶鐘表 限定紅盒燙印

又到了年終送禮、表達感謝與愛意的時刻。法國精品品牌卡地亞（CARTIER）提供一系列個人化專屬禮品的選擇，包括卡地亞Se...

中國有藝思 愛彼、積家 上海成都兩地藝文快遞

平淡無奇的生活如何挖掘趣味？透過藝術家獨特的感知與再創作，藝術作品總將日常的生活點滴化為令人會心一笑、甚或心有同感的哲思...

環球購物中心揪「反應過激的貓」打造飄雪耶誕貓村

又一家百貨商場公布今年耶誕裝置，Global Mall環球購物中心即日起至12月25日展開「耶誕家年華」，並與日本百萬人...

根本白馬王子！范少勳把花朵印花穿出脫俗時尚感

花朵印花向來被視為較偏向女性化的風格，不過今年秋冬VALENTINO將花朵元素大量運用在男裝上，以充滿藝術質感的呈現方式...

影／HUBLOT炫光白經典融合Orlinski腕表 引領冬季時尚潮流

瑞士製表品牌宇舶（HUBLOT），以引領時尚潮流的設計，結合傳統頂級製表工藝，獨特的「融合的藝術」（Art of Fus...

熱門新聞

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹受長官提拔 處女別去這防意外

秋老虎來了！吳德榮：日夜溫差大 本周五晚間變天轉涼

地牛翻身！台灣東南部海域發生規模5.2地震

大樂透爽中100萬！兌獎「只領40萬」 男子氣3年：把錢還給我

噪音車罰鍰擬翻倍 夜間加重罰

「20種時蔬＋自助吧」吃到飽268！ 肉多多份量再升級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。