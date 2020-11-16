日本研發高科技面罩 對抗新冠疫情

日本製造商正研發各種高科技面罩，對抗新冠病毒。日本夏普公司日前運用其生產電視機、手機液晶面板所開發出的技術，製造出可大幅減少光反射，以及呼氣時不容易起霧的的面罩；而日本國立循環器官疾病研究中心主導的研究團隊，則正在研發可重複使用的醫用口罩，分別為對抗新冠病毒努力。

抑制光反射面罩

根據《共同社》報導，日本夏普公司日前運用其生產電視機、手機液晶面板所開發出的技術，製造出可大幅減少光反射，以及呼氣時不容易起霧的的面罩。夏普表示，公司運用獨特的技術，在面罩的表面放置微小的突起，可大幅降低光反射，並防止霧氣散發，進而長時間確保視野清晰。

夏普公司還採用了日本福井縣鯖江市製造的輕型鈦合金框架（該市以生產高端鏡架而聞名），以減輕用戶戴面罩時產生的疲勞和壓力。夏普預計從11月30日起，在其線購物網站上銷售該項產品，期望它們能幫忙保護醫護人員和服務業人員免受新冠病毒感染。

面罩分成兩種框架，使用輕型鈦合金框架的產品價格為8980日元（85美元），而使用聚碳酸酯作為框架的低成本產品目前已開始販售，價格為1980日元。

可重複使用口罩

此外，另一個由日本國立循環器官疾病研究中心、空調製造商和其他公司組成的研究團隊，正在研發可重複使用的醫用口罩，計劃最早於明年一月份在日本大規模生產，因為日本的醫院和診所很大程度依賴進口醫療防護用品，以及因應新冠病毒於冬季再度爆發的可能。

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