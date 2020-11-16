新光三越台北站前加碼「大衣均一價2千」京站周三迎戰

新光三越周年慶壓軸台北站前店，因全館（含化妝品）單筆滿2,000送200史上最低門檻回饋，再加上天涼保暖商品買氣需求高，2.8折優惠的Roots連帽外套、上衣，話題新品One Boy全方位防水蓄熱衝鋒衣皆賣出千件，Key wear風衣賣出600件。女裝涵蓋四個樓層的台北站前店，11/17起再聯手P’S COMPANY、CUMAR、CANTWO等共20個流行女裝品牌加碼推出「大衣2,000元均一價」、「毛衣服飾3件2,000元專區」。另外，同商圈的京站時尚廣場周年慶將於11/18至12/14展開。

台北站前店20個流行女裝品牌加碼推出「大衣2,000元均一價」、「毛衣服飾3件2,000元專區」，如tiara原價6,280元的長版風衣外套、Poone原價5,980元起的各款大衣外套等，直接下殺3折起通通只要2,000元，等於買一件外套就達滿額門檻，滿2,000直接回饋200，趁此時採購秋冬流行服飾最划算。另外NIKE、PUMA、NEW BALANCE、FILA/LEVI’S、EDWIN大學T買一送一直接下殺5折，沒空到現場採購的，新光三越APP線上周年慶「超級品牌日」每日也推出不同優惠線上搶購。

京站周年慶全檔期推全館滿3,800送400(累贈)、3C/家電單筆滿萬送500(累贈)。11/18至11/22首五日Q卡友單筆消費滿3,800送500元(400商品贈券+100電子贈券)，3C/家電單筆滿萬送1000元。11/24至11/26 Q點成金全館單筆滿2,500元扣25點抵250元，珠寶/名品/設計師單筆滿5,000元扣50點抵500元。