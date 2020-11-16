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送禮送到心坎裡！卡地亞個人化珠寶鐘表 限定紅盒燙印
又到了年終送禮、表達感謝與愛意的時刻。法國精品品牌卡地亞（CARTIER）提供一系列個人化專屬禮品的選擇，包括卡地亞Set For You鑽戒訂製，以及如腕表Pasha de Cartier的個人化鐫刻服務等，同時也將於微風廣場及新光三越A9專賣店內，獨家提供紅盒燙印服務。凡於活動期間內購買4C鑽戒、彩色寶石戒指，即可免費享有紅盒燙印姓名字首或紀念日期的專屬個人化服務。微風廣場專賣店獨家紅盒燙印活動期間為11月21日（六）起至11月29日（日）止；新光三越A9專賣店為12月14日（一）起至2021年1月4日（一）止。
卡地亞Set For You鑽戒訂製服務，選擇卡地亞優質美鑽，結合品牌傳承百年的皇室經典與精湛工藝，打造獨一無二的鑽戒，不論是贈禮或是犒賞自己，很適合將一年以來的動人回憶集結於這份專屬個人的禮物。而若偏好以鐘表紀念珍貴時光，卡地亞全新上市的PASHA DE CARTIER系列表款，擁有可客製鐫刻個人化元素：可選擇表殼的背面或是在特有的表冠蓋之下兩種不同位置進行鐫刻，讓腕表更顯獨一無二。
除了可個人化珠寶與腕表，卡地亞經典之作LOVE亦推出最新款式：鋪鑲單鑽戒指。玫瑰金戒台鋪鑲圓形明亮式切割鑽石，戒台保留LOVE系列經典的螺絲設計，風格鮮明優雅；TRINITY三環戒指由黃K金、玫瑰金及白K金繾綣交織而成， 象徵親情、友情、愛情的三環值得恆久世代相傳，乘載珍貴情感，見證人生中的難忘時光。
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