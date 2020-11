送禮送到心坎裡！卡地亞個人化珠寶鐘表 限定紅盒燙印

又到了年終送禮、表達感謝與愛意的時刻。法國精品品牌卡地亞(CARTIER)提供一系列個人化專屬禮品的選擇,包括卡地亞Set For You鑽戒訂製,以及如腕表Pasha de Cartier的個人化鐫刻服務等,同時也將於微風廣場及新光三越A9專賣店內,獨家提供紅盒燙印服務。凡於活動期間內購買4C鑽戒、彩色寶石戒指,即可免費享有紅盒燙印姓名字首或紀念日期的專屬個人化服務。微風廣場專賣店獨家紅盒燙印活動期間為11月21日(六)起至11月29日(日)止;新光三越A9專賣店為12月14日(一)起至2021年1月4日(一)止。

卡地亞Set For You鑽戒訂製服務,選擇卡地亞優質美鑽,結合品牌傳承百年的皇室經典與精湛工藝,打造獨一無二的鑽戒,不論是贈禮或是犒賞自己,很適合將一年以來的動人回憶集結於這份專屬個人的禮物。而若偏好以鐘表紀念珍貴時光,卡地亞全新上市的PASHA DE CARTIER系列表款,擁有可客製鐫刻個人化元素:可選擇表殼的背面或是在特有的表冠蓋之下兩種不同位置進行鐫刻,讓腕表更顯獨一無二。