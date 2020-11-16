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摩斯「早餐優惠」又來了！「牛肝蕈起司火雞堡」新登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
牛肝蕈起司火雞堡，每份95元。圖／摩斯漢堡提供
牛肝蕈起司火雞堡，每份95元。圖／摩斯漢堡提供

隨著感恩節即將到來，「摩斯漢堡」自即日起新推出「牛肝蕈起司火雞堡」與「牛肝蕈洋蔥湯」等兩款應景新品，並有全新推出的「派對點心盒」，適合親友團聚時一同享用。除此之外，摩斯也推出元氣早餐優惠，包括元氣厚培根福堡、黃金塔塔鱈魚堡均有優惠。

摩斯本次推出的「牛肝蕈起司火雞堡」，選用鮮嫩火雞胸肉、青生菜、蕃茄與吉士片，並且以牛肝蕈入菜，調製出蕈菇奶油醬搭配，帶來滑順並具口感的滋味，每份95元。「牛肝蕈洋蔥湯」則以新鮮洋蔥湯作為基底，慢火燉煮出洋蔥鮮甜風味，再搭配牛肝蕈上桌，呈現出雅緻的香氣，每份65元。至於「派對點心盒」，內含有雞腿天婦羅2個、摩斯雞塊10個、薯條1份、米斯球3個、冰紅茶2杯，原價390元，優惠價299元。

即日起至12月15日期間，凡消費滿200元，即贈送感恩回饋券，憑券可享經典早餐的咖哩豬排堡、元氣牛肉蛋堡套餐優惠價69元，上午10點30分後則有藜麥薑燒珍珠堡、摘鮮綠炸蝦堡搭配台灣冰綠茶的套餐優惠價99元。即日起至11月30日期間，摩斯也推出早餐優惠，任選元氣厚培根福堡或黃金塔塔鱈魚堡，搭配冰紅茶，原價95元，優惠價79元；11月23日至11月30日，點購牛肝蕈起司火雞堡或味噌鮭魚珍珠堡，搭配冰紅茶，原價135元，優惠價99元；飲品加價25元，還能升級牛肝蕈洋蔥湯。

另外即日起至12月31日期間，摩斯也擴大澳式黑咖啡、摩斯馥樂白等2款咖啡的販售地點，並推出第2杯半價的優惠。

牛肝蕈洋蔥湯，每份65元。圖／摩斯漢堡提供
牛肝蕈洋蔥湯，每份65元。圖／摩斯漢堡提供

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