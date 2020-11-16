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中國有藝思 愛彼、積家 上海成都兩地藝文快遞

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
積家所舉辦的「THE SOUND MAKER」展覽將從11月10至22日於中國成都「廣東會館」舉行，並對外開放參觀。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
積家所舉辦的「THE SOUND MAKER」展覽將從11月10至22日於中國成都「廣東會館」舉行，並對外開放參觀。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。

平淡無奇的生活如何挖掘趣味？透過藝術家獨特的感知與再創作，藝術作品總將日常的生活點滴化為令人會心一笑、甚或心有同感的哲思趣想。愛彼之前邀請當代藝術家曹斐創作的「不安之島」，昨日剛結束於上海西岸藝術與設計博覽會的展出，透過藝術家日常生活的紀錄，反應屬於疫情時代的人類共同生活經驗。

由兩個房間構建起的「不安之島」，從發想、製作全數在藝術家於新加坡的公寓中進行。由於疫情關係，這方寓所成為藝術家無法返回北京的10個月時光的臨時工作室。梯子、書本、零散的攝影片段、麵包的日期標籤、消毒液、衛生紙、機票票根，隔離證明，檢察報告，全數傳接起藝術家、也是舉世四海一家的共同情感共鳴。

積家（Jaeger-LeCoultre）則從11月10日起，在成都的廣東會館帶來「THE SOUND MAKER」主題展覽，引領人透過藝術、進而感受積家在響鬧、報時腕表上的傑出音聲工藝；其中的「聲音雕塑」（sound sculpture）藝術裝置，是品牌家委託瑞士當代藝術家Zimoun創作，藝術家將表廠鄰近的音聲如山谷、波浪漣漪納以為靈感，再以簡單的原物料如機芯回收零件，引領觀賞者開啟一趟特殊的感官之旅。

積家全球總裁Catherine Rénier表示：「我首先被藝術裝置的聲音所吸引，是有如輕柔動人的淅瀝雨聲。當你走近作品，金屬的翻轉動態更令人目眩神迷。每個角度均帶來不同的感受及視覺效果，讓你不禁停下腳步，細心欣賞和聆聽。」本次藝術裝置也是完成後首度於於中國公開展出，結束後將從2021年進行環球巡展。

吐司外裝袋上的束口裝飾，彩色標牌與數字，帶來關於時間、限制的無窮聯想可能。圖 / Audemars Piguet提供。
吐司外裝袋上的束口裝飾，彩色標牌與數字，帶來關於時間、限制的無窮聯想可能。圖 / Audemars Piguet提供。
瑞士當代藝術家Zimoun將表廠鄰近的音聲如山谷、波浪漣漪納以為靈感，再以簡單的裝置如機芯回收零件與聲音感受，引領觀賞者開啟一趟感官之旅。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
瑞士當代藝術家Zimoun將表廠鄰近的音聲如山谷、波浪漣漪納以為靈感，再以簡單的裝置如機芯回收零件與聲音感受，引領觀賞者開啟一趟感官之旅。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
愛彼邀請當代藝術家曹斐創作的「不安之島」，甫於上海西岸藝術與設計博覽會展出，透過複合的裝置藝術與體驗，呈現疫情時代的人類共感。圖 / Audemars Piguet提供。
愛彼邀請當代藝術家曹斐創作的「不安之島」，甫於上海西岸藝術與設計博覽會展出，透過複合的裝置藝術與體驗，呈現疫情時代的人類共感。圖 / Audemars Piguet提供。

藝術家 疫情 衛生紙

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