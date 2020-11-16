環球購物中心揪「反應過激的貓」打造飄雪耶誕貓村

又一家百貨商場公布今年耶誕裝置，Global Mall環球購物中心即日起至12月25日展開「耶誕家年華」，並與日本百萬人氣貼圖「反應過激的貓」合作在全台七店設置打卡點，各店還設有5米高耶誕樹，新北中和店更打造獨一無二的飄雪「森林耶誕貓村」。

環球購物中心新北中和「反應過激的貓-森林耶誕貓村」打造了五大場景，有耶誕樹、貓咪交誼廳、耶誕星空場景、耶誕森林派對以及貓屋快閃店，定時每兩小時從高空飄灑落下的白雪，就像到森林中一起玩雪。5米高的耶誕樹上則掛滿變身耶誕老人及麋鹿造型的吾輩貓及黑貓探戈玩偶。除了好拍的打卡點，還有貓屋造型快閃店，周末則有限定限量雞蛋糕。

與新北耶誕城同慶，板橋車站店也推出打卡布置及限定快閃櫃，除了耶誕樹，2樓戶外更打造了放大版反應過激的貓耶誕造型貼圖打卡牆，同時也設有快閃店。而桃園A8、屏東市則設有森林小木屋、5米高耶誕樹，並有麋鹿穿梭其中，每日定時也將飄下白色雪花，呈現夢幻雪景氛圍。