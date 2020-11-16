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根本白馬王子！范少勳把花朵印花穿出脫俗時尚感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
VALENTINO邀請荷蘭攝影組合Inez & Vinoodh拍攝充滿浪漫主義色彩的花朵圖像。圖／摘自IG
VALENTINO邀請荷蘭攝影組合Inez & Vinoodh拍攝充滿浪漫主義色彩的花朵圖像。圖／摘自IG

花朵印花向來被視為較偏向女性化的風格，不過今年秋冬VALENTINO將花朵元素大量運用在男裝上，以充滿藝術質感的呈現方式為男性衣著注入一股瀟灑飄逸的迷人風情。

VALENTINO邀請荷蘭攝影組合Inez & Vinoodh拍攝充滿浪漫主義色彩的花朵圖像，無論是以黑白或是彩色調點綴，植物表現出的那種優雅姿態別具特色，不走大面積、大範圍的鋪陳，而是讓花朵們各自在服裝的局部展現魅力，像是畫布上刻意的留白，更顯清新脫俗。曾獲金馬新人獎的男星范少勳這陣子就接連穿上黑色、白色的VALENTINO秋冬花朵服飾，很有帥氣騎士和白馬王子般的氣質。除了服裝，VALENTINO包款上也可以見到Inez & Vinoodh的花朵圖像作品。

另一方面，喜歡繁複印花的人，則可以挑選MSGM秋冬的「食人花」印花服飾或領帶，本季設計靈感來自恐怖電影，所以透過暗色調中點綴一點瑰麗迷幻的色彩呈現糾纏交錯的植物特性，傳達電影中那種陰鬱詭異的氛圍，顯得非常有個性。

VALENTINO邀請荷蘭攝影組合Inez & Vinoodh拍攝充滿浪漫主義色彩的花朵圖像。圖／VALENTINO提供
VALENTINO邀請荷蘭攝影組合Inez & Vinoodh拍攝充滿浪漫主義色彩的花朵圖像。圖／VALENTINO提供
MSGM秋冬推出「食人花」印花服飾或領帶，傳遞恐怖電影陰鬱詭異的氛圍。圖／MSGM提供
MSGM秋冬推出「食人花」印花服飾或領帶，傳遞恐怖電影陰鬱詭異的氛圍。圖／MSGM提供
范少勳穿VALENTINO秋冬花朵印花西裝出席台北電影節。記者陳立凱／攝影
范少勳穿VALENTINO秋冬花朵印花西裝出席台北電影節。記者陳立凱／攝影
范少勳穿VALENTINO秋冬白色花朵服飾，化身白馬王子。圖／摘自IG
范少勳穿VALENTINO秋冬白色花朵服飾，化身白馬王子。圖／摘自IG
翠綠食人花印花短袖襯衫，13,300元。圖／MSGM提供
翠綠食人花印花短袖襯衫，13,300元。圖／MSGM提供
讓花朵們各自在服裝的局部展現魅力，像是畫布上刻意的留白，更顯清新脫俗。圖／VALENTINO提供
讓花朵們各自在服裝的局部展現魅力，像是畫布上刻意的留白，更顯清新脫俗。圖／VALENTINO提供
范少勳穿VALENTINO秋冬花朵印花服飾。圖／摘自IG
范少勳穿VALENTINO秋冬花朵印花服飾。圖／摘自IG
范少勳穿VALENTINO秋冬白色花朵服飾，化身白馬王子。圖／摘自IG
范少勳穿VALENTINO秋冬白色花朵服飾，化身白馬王子。圖／摘自IG
讓花朵們各自在服裝的局部展現魅力，像是畫布上刻意的留白，更顯清新脫俗。圖／VALENTINO提供
讓花朵們各自在服裝的局部展現魅力，像是畫布上刻意的留白，更顯清新脫俗。圖／VALENTINO提供
MSGM秋冬推出「食人花」印花服飾或領帶，傳遞恐怖電影陰鬱詭異的氛圍。圖／MSGM提供
MSGM秋冬推出「食人花」印花服飾或領帶，傳遞恐怖電影陰鬱詭異的氛圍。圖／MSGM提供
Valentino Garavani印花包包，33,800元。圖／VALENTINO提供
Valentino Garavani印花包包，33,800元。圖／VALENTINO提供
MSGM秋冬推出「食人花」印花服飾或領帶，傳遞恐怖電影陰鬱詭異的氛圍。圖／MSGM提供
MSGM秋冬推出「食人花」印花服飾或領帶，傳遞恐怖電影陰鬱詭異的氛圍。圖／MSGM提供

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