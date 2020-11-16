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送200杯奶油啤酒！王品「青花驕」11月19日插旗東區

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
王品旗下的「青花驕」，將於11月19日進駐東區商圈。圖／青花驕提供
王品旗下的「青花驕」，將於11月19日進駐東區商圈。圖／青花驕提供

王品集團旗下的麻辣鍋品牌「青花驕」，將於11月19日正式進駐台北東區商圈，於光復南路上開設第5間門市。為慶祝開幕，首週週末將每日送出200杯「青花椒奶油啤酒」。另外至12月31日前，民眾參與臉書活動，並消費指定鍋物，就可免費獲得肉品3選1，還有機會獲得1年份的雙人套餐。

「青花驕」麻辣鍋的湯頭，以「重慶江津九葉青花椒」為主角，提昇辛香鮮麻的層次，並有推出多款以青花椒入菜的獨家產品。開幕3年至今，青花驕從中山北路上的首間門市為出發點，持續拓展版圖，除了即將開幕的光復南店外，也規劃在台中開設新分店。另外青花驕也提供有麻辣鍋底的冷凍包，方便民眾在家輕鬆開鍋。

青花驕所推出的「青花椒啤酒」，曾經於柏林國際啤酒大賽獲得金牌。此次為慶祝新店開幕，開幕首週週末（11月21日、11月22日），每日將送出200杯特調「青花椒奶油啤酒」，乃是在青花椒啤酒上覆蓋一層厚厚的綿密奶油，乃是光復南店獨家限定的組合。另外青花驕也推出品牌月活動，除了找藝人阿Ken代言外，即日起至12月31日期間，參與粉絲團解密活動，並於店內消費青紅雙鍋，就可招待美國牛培根、國產帶皮豬五花、滑嫩去骨雞腿肉（3選1），集滿遊戲條件，另加贈「麻辣開胃小品」。11月18日也會揭曉活動謎底並舉行抽獎，最大獎將送出1年份、共計12張的雙人套餐禮券

【青花驕 光復南店】

地址：台北市大安區光復南路100號

電話：02-8772-0659

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 禮券 北市

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