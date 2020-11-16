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影／HUBLOT炫光白經典融合Orlinski腕表 引領冬季時尚潮流

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
經典融合系列Orlinski炫光白腕表鈦金屬款，35萬7,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表鈦金屬款，35萬7,000元。圖／宇舶表提供

瑞士製表品牌宇舶（HUBLOT），以引領時尚潮流的設計，結合傳統頂級製表工藝，獨特的「融合的藝術」（Art of Fusion）理念創作出許多膾炙人口的當代設計。今年冬季，HUBLOT推出全新經典融合系列Orlinski炫光白腕表，以金屬閃耀光澤，搭配純白面盤和表帶，閃耀的奢華感不僅是派對上眾人目光焦點，更是日常造型中增添整體造型豐富感、展現自信不可或缺的一枚腕表。

全新的經典融合系列Orlinski炫光白腕表，將藝術家Richard Orlinski標誌性的稜角和多面切刻雕塑風格，結合宇舶表精湛的製表技藝，並加以微縮呈獻，融入表款設計中。多重稜面的表殼與表盤造型，在光線下營造迷幻似的光亮鏡面效果，創造多重光影變化，炫光白腕表並以最純淨的白色完美演繹現代女性的個性。

全新表款採40毫米中性尺寸，備有鈦金屬及獨門皇金（King Gold）兩種材質，分別有無鑽、不規則鑲鑽、與滿鑽款等三種款式，鈦金屬及皇金款的炫燦光澤，彰顯俐落的個性美感，氣質與性格兼具。腕表搭配霧白色橡膠表帶，不僅輕盈，同時也顯得活潑年輕，搭配度高。

經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金款，70萬元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金款，70萬元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金鑲鑽款，91萬3,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金鑲鑽款，91萬3,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金款，70萬元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金款，70萬元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金鑲鑽款，91萬3,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金鑲鑽款，91萬3,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表鈦金屬款 ，35萬7,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表鈦金屬款 ，35萬7,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金滿鑽款，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金滿鑽款，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表鈦金屬鑲鑽款，58萬6,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表鈦金屬鑲鑽款，58萬6,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金款。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金款。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金滿鑽款，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金滿鑽款，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表鈦金屬鑲鑽款，58萬6,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表鈦金屬鑲鑽款，58萬6,000元。圖／宇舶表提供

腕表

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