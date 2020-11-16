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洋溢法式紅酒風情的威士忌 艾柏迪18年限量上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
包裝上標示「以法國紅酒桶過桶（Finished in French Wine Casks）」。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
包裝上標示「以法國紅酒桶過桶（Finished in French Wine Casks）」。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭艾柏迪（Aberfeldy）酒廠首席調酒師Stephanie MacLeod，今年發表傾心打造的全新力作——以法國波爾多波雅客區（Pauillac）紅酒桶過桶的艾柏迪18年。這也是艾柏迪繼去年底在西歐市場發表了第一款紅酒桶過桶的15年法國波爾多玻美侯區（Pomerol）紅酒桶過桶威士忌後，所發表的第二款紅酒桶過桶酒款。新酒款全台限量3000瓶，於11月份在台上市。

波雅客葡萄產區堪稱整個法國波爾多葡萄酒的光芒，五大酒莊裡有三個便是出於此產區，分別是拉圖堡（Chateau Latour）、拉菲堡（Chateau Lafite）與木桐堡（Chateau Mouton-Rothschild）。艾柏迪首席調酒師Stephanie MacLeod特別專注與擅長於過桶技藝，此次她運用最佳產區的紅酒桶進行熟成，完美演繹了法國紅酒桶與蘇格威士忌的絕妙火花，交織出令人難以忘懷的誘人滋味。

Stephanie MacLeod表示：「波雅客區的紅酒桶，就如同Médoc的貴族般，提供了黑櫻桃、黑莓果與西洋杉的辛香味，原本艾柏迪酒體經典的蜂蜜甜潤與香草奶油味，經過了波雅客區紅酒桶的成熟水果與美妙堅果香氣潤飾後，創造出令人驚艷的優雅與圓潤果香調性的威士忌。」

大盛酒品總經理張德武也特別強調：「單一麥芽威士忌過紅酒桶提味，需要特別小心翼翼的照顧、隨時監控香氛味道的變化，不能讓紅酒桶太搶戲，紅酒桶絕對不是來扮演主角。而在艾柏迪18年裡波雅客紅酒桶，正是發揮的淋漓盡致的最佳配角。」

新酒款先在波本桶裡熟睡18年，再放入波雅客紅酒桶熟成4至5個月，這支作品有著艾柏迪經典的蜂蜜香甜和滑順香草奶油口感，經過法國波爾多波雅克區紅酒桶畫龍點睛，賦予了其黑櫻桃、藍莓和熟櫻桃的香氣，尾韻帶著核果與烘烤杏仁，是一款高雅充滿果香的逸品，展現艾柏迪威士忌與法國紅酒桶激盪出的法式風情。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新酒款展現出艾柏迪威士忌與法國紅酒桶激盪出的法式風情。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
新酒款展現出艾柏迪威士忌與法國紅酒桶激盪出的法式風情。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以法國紅酒桶過桶的艾柏迪18年，全台限量300瓶，建議售價3,350元。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以法國紅酒桶過桶的艾柏迪18年，全台限量300瓶，建議售價3,350元。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
艾柏迪首席調酒師Stephanie MacLeod。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
艾柏迪首席調酒師Stephanie MacLeod。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

紅酒 法國 蜂蜜

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