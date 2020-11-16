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台灣美豹！Blancpain藝術大師腕表野性足跡現身台北101

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
除了表面以陶瓷彩繪製作，Blancpain 陶瓷微繪琺瑯腕表殼再鑲嵌鑽石約0.941克拉。記者釋俊哲 / 攝影。
除了表面以陶瓷彩繪製作，Blancpain 陶瓷微繪琺瑯腕表殼再鑲嵌鑽石約0.941克拉。記者釋俊哲 / 攝影。

象神、鳥居、雪絨花、巨浪…頂級鐘表品牌「寶珀（Blancpain）」今日開始於台北101專賣店呈現三日限定的「訂製表展」，透過11款Métiers d’ Art大藝術家系列的客訂限量表款，以及兩款台灣限定主題「雲豹」腕表，全世界限量各一只。

大馬士革金雕、赤銅金雕、琺瑯彩繪...，這些表面工藝除了具象圖像，並透過色彩與線條，為腕表原本時間的意向帶來形而上的文化意念。本次推出的森中魅影「雲豹」腕表則屬Métiers d’ Art大藝術家系列，於年初由台灣團隊向原廠總部提案，設計、製造長達半年以上，並一次匯聚陶瓷彩繪、赤銅工藝、篆刻工藝、微繪琺瑯、大馬士革鑲金工藝等五種藝法於一役。

其中一款作品是以45毫米紅金表殼搭配15B手上鍊機芯，工匠大師先以手工雕刻金色貼花將雲豹與山林細節，而赤銅工藝黃褐色的雲狀斑點，則擬現了雲豹柔軟生動的豹紋色彩；另一款33.2毫米款式、白金鑲鑽表殼的款式則在陶瓷表面上以琺瑯作畫：白色溫潤表面上，一只嫵媚、帶有野性風情的雲豹停駐林間，栩栩如生細膩的筆觸，共先後在1,000、1,300、1,200度高溫下三次燒製，格外困難。

除此之外，寶珀101專賣店上並展出11只非賣品的藝術大師系列訂製腕表。例如「瑞士雪絨花腕表」以內填琺瑯呈現出雪絨花的婀娜婉約與立體；西元前16世紀源自於中國，「大馬士革鑲金工藝（Damasquinage）」則聚焦於「象神腕表」，富有鮮明賞玩逸趣的宗教聯想；赤銅雕繪（Shakudō）透過將銅合金本身內含的黃、橙、青色轉化為輕黑灰色，進而將日本浮世繪名作「神奈川沖浪裏」的浪濤層次化成一款「巨浪」腕表。另一枚「Binchōtan」備長炭腕表則使用日本傳統樹脂製漆，將強烈印象的「鳥居」則還原於腕表表面，似串連起神明與人間的空間。

雖然本次訂製表展將採11月16日（周一）至18日（周三），每天11點至晚上9點，三日限定，但無論是大馬士革金雕、備長炭、赤銅金雕、琺瑯彩繪等工藝，寶珀都接受客製化定製需求。基礎的彩繪琺瑯腕表約200萬至300萬起跳，等待時間約三個月，最常則可達八個月或一年。

Blancpain 陶瓷微繪琺瑯腕表，自動上鍊鍊機芯、33.2毫米、時間顯示，微繪琺瑯裝飾於陶瓷表面，全世界限量一只，153萬4,000元。圖 / Blancpain提供。
Blancpain 陶瓷微繪琺瑯腕表，自動上鍊鍊機芯、33.2毫米、時間顯示，微繪琺瑯裝飾於陶瓷表面，全世界限量一只，153萬4,000元。圖 / Blancpain提供。
Blancpain 赤銅工藝雲豹腕表，手上鍊機芯、45毫米、時間顯示，手工裝飾和鐫刻、大馬士革鑲金18K金 、Shakudō赤銅工藝表面，全世界限量一只，511萬3,000元。圖 / Blancpain提供。
Blancpain 赤銅工藝雲豹腕表，手上鍊機芯、45毫米、時間顯示，手工裝飾和鐫刻、大馬士革鑲金18K金 、Shakudō赤銅工藝表面，全世界限量一只，511萬3,000元。圖 / Blancpain提供。
BLANCPAIN藝術大師系列「瑞士雪絨花」琺瑯彩繪工藝腕表，272萬7,000元。記者釋俊哲 / 攝影。
BLANCPAIN藝術大師系列「瑞士雪絨花」琺瑯彩繪工藝腕表，272萬7,000元。記者釋俊哲 / 攝影。
融合埃及神話的金雕表面，展現出寶珀兼融工藝與文化的底蘊。記者釋俊哲 / 攝影。
融合埃及神話的金雕表面，展現出寶珀兼融工藝與文化的底蘊。記者釋俊哲 / 攝影。
透明的後底蓋與正面的赤銅工藝與多重工藝，正反皆美。圖 / Blancpain提供。
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首度登台的藝術大師系列赤銅工藝象神腕表，結合工藝與宗教文化的複合收藏逸趣，511萬3,000元。圖 / Blancpain提供。
首度登台的藝術大師系列赤銅工藝象神腕表，結合工藝與宗教文化的複合收藏逸趣，511萬3,000元。圖 / Blancpain提供。
三日限定的訂製表展，展出寶珀關於表面訂製的各種罕見技法。記者釋俊哲 / 攝影。
三日限定的訂製表展，展出寶珀關於表面訂製的各種罕見技法。記者釋俊哲 / 攝影。

腕表 日本

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