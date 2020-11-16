高年份單桶來了！ 百富21年單一酒桶威士忌限量發行

受到許多收藏家跟老饕喜愛的百富（THE BALVENIE）「單一酒桶（Single Cask）系列」，今年推出全新「百富21年單一酒桶單一麥芽威士忌」；由於沒有兩個木桶可以熟成出完全相同的單一麥芽威士忌，因此每一年推出的「單一酒桶系列」，都是獨一無二的限量品，吸引高階威士忌玩家與愛好者收藏。

放眼全球威士忌界，百富是眾多單一麥芽威士忌品牌中鮮少持續推出單一酒桶系列酒款的酒廠，全新的「百富21年單一酒桶單一麥芽威士忌」，由業界最資深的百富首席調酒師大衛．史都華（David Stewart）精選再次裝桶的美國傳統橡木桶（refilled American cask），悉心靜待 21 年熟成，確保21年單一酒桶的品質能夠維持始終如一的深厚與細緻。

大衛．史都華說：「儘管威士忌蒸餾與陳年的方式相同，每一橡木桶中的酒液仍藏有微妙的風味變化，而這些神秘有趣的細微差異正是製作以及收藏威士忌最迷人之處。」

每一支「百富21年單一酒桶單一麥芽威士忌」皆為限量酒款，瓶身標籤清楚可見蒸餾日期、裝瓶日期與陳年桶號，並直接以接近原桶強度裝瓶，每個酒桶僅能熟成最多300瓶的威士忌。

「百富21年單一酒桶單一麥芽威士忌」以非冷凝過濾處理（non chill-filtered），酒精濃度47.8%，高酒精濃度保留威士忌原始風味，每瓶帶有陳年威士忌的濃郁口感，交疊出太妃糖、蜂蜜和蜜餞風味，並散發出淡淡的橙皮與絲絨般的黑糖甜味，尾韻飽滿且悠長持久，令人回味無窮。

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