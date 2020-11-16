柳真、趙寶兒 熱播韓劇女星最愛 CHUAMET珠寶貴氣助陣

近期熱播韓劇包括劇情超展開的「Penthouse上流戰爭」、以及李棟旭歐巴主演的都會幻想浪漫愛情劇「九尾狐傳」，各有粉絲。不過，巧妙的是，劇中角色不約而同地配戴了法國高級珠寶品牌CHAUMET的系列珠寶，透過珠寶詮釋角色、推展劇情。

由歐巴李棟旭與趙寶兒主演的TvN「九尾狐傳」，在日前播出的第12集中，男女主角配戴Chaumet 經典對戒作品 Liens Evidence系列。Liens系列珠寶，以一對互相交錯的線條為主要設計元素，象徵彼此命定的相遇。其中Liens Evidence系列對戒，則是將這纏綿交錯的「感情之結」線條一拆為二，要一起配戴才能組成完整的符碼，象徵互相是對方生命中的另一半。