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柳真、趙寶兒 熱播韓劇女星最愛 CHUAMET珠寶貴氣助陣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
柳真於「Penthouse上流戰爭」中配戴CHUAMET珠寶。圖／取自網路
柳真於「Penthouse上流戰爭」中配戴CHUAMET珠寶。圖／取自網路

近期熱播韓劇包括劇情超展開的「Penthouse上流戰爭」、以及李棟旭歐巴主演的都會幻想浪漫愛情劇「九尾狐傳」，各有粉絲。不過，巧妙的是，劇中角色不約而同地配戴了法國高級珠寶品牌CHAUMET的系列珠寶，透過珠寶詮釋角色、推展劇情。

由歐巴李棟旭與趙寶兒主演的TvN「九尾狐傳」，在日前播出的第12集中，男女主角配戴Chaumet 經典對戒作品 Liens Evidence系列。Liens系列珠寶，以一對互相交錯的線條為主要設計元素，象徵彼此命定的相遇。其中Liens Evidence系列對戒，則是將這纏綿交錯的「感情之結」線條一拆為二，要一起配戴才能組成完整的符碼，象徵互相是對方生命中的另一半。

由柳真、李智雅、金素妍三大女星一起領銜主演，「皇后的品格」班底朱東民導演與金順玉編劇再度攜手合作打造的「Penthouse上流戰爭」，劇情發展高潮迭起，飾演關鍵角色的柳真更是眾所矚目的目標。為了展現擠身於上流社會富豪媽媽的角色，柳真也在劇中以及接受訪談時配戴CHAUMET的珠寶，演繹貴氣的一面：Jeux de Liens鍊墜聚焦Liens交錯的元素、Jeux de Liens Harmony則結合交錯的圖騰與圓形線條，是適合混搭展現個人風格的單品，搭配Insolence蝴蝶結造型耳環，在貴氣中突顯女人味。

Jeux de Liens Harmony 系列 18K玫瑰金鑲鑽吊墜大型款，20萬元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 系列 18K玫瑰金鑲鑽吊墜大型款，20萬元。圖／CHAUMET提供
Insolence18K金鑲鑽耳環，120萬元。圖／CHAUMET提供
Insolence18K金鑲鑽耳環，120萬元。圖／CHAUMET提供
CHUAMET珠寶於近期多部熱播韓劇中成為女星配戴首選。圖／取自網路、CHUAMET提供
CHUAMET珠寶於近期多部熱播韓劇中成為女星配戴首選。圖／取自網路、CHUAMET提供
韓劇「九尾狐傳」中男女主角配戴CHAUMET Liens經典對戒系列。圖／擷取自網路
韓劇「九尾狐傳」中男女主角配戴CHAUMET Liens經典對戒系列。圖／擷取自網路
Jeux de Liens系列18K金鑲鑽吊墜，11萬元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens系列18K金鑲鑽吊墜，11萬元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Liens Évidence 18K白金鑲鑽婚戒，75,000元；Liens Évidence 18K白金婚戒，55,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Liens Évidence 18K白金鑲鑽婚戒，75,000元；Liens Évidence 18K白金婚戒，55,000元。圖／CHAUMET提供
韓劇「九尾狐傳」中男女主角配戴CHAUMET Liens經典對戒系列。圖
韓劇「九尾狐傳」中男女主角配戴CHAUMET Liens經典對戒系列。圖
於「Penthouse上流戰爭」演出的女星在訪談中配戴CHUAMET珠寶。圖／取自網路
於「Penthouse上流戰爭」演出的女星在訪談中配戴CHUAMET珠寶。圖／取自網路
Liens經典對戒系列，77,000元起至19萬1,000元。圖／CHAUMET提供
Liens經典對戒系列，77,000元起至19萬1,000元。圖／CHAUMET提供
韓劇「九尾狐傳」中男女主角配戴CHAUMET Liens經典對戒系列。圖／擷取自網路
韓劇「九尾狐傳」中男女主角配戴CHAUMET Liens經典對戒系列。圖／擷取自網路
Jeux de Liens Harmony 系列珍珠母貝與鑽石吊墜中型款，12萬元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 系列珍珠母貝與鑽石吊墜中型款，12萬元。圖／CHAUMET提供

珠寶 戰爭 法國

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