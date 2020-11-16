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柳真、趙寶兒 熱播韓劇女星最愛 CHUAMET珠寶貴氣助陣
近期熱播韓劇包括劇情超展開的「Penthouse上流戰爭」、以及李棟旭歐巴主演的都會幻想浪漫愛情劇「九尾狐傳」，各有粉絲。不過，巧妙的是，劇中角色不約而同地配戴了法國高級珠寶品牌CHAUMET的系列珠寶，透過珠寶詮釋角色、推展劇情。
由歐巴李棟旭與趙寶兒主演的TvN「九尾狐傳」，在日前播出的第12集中，男女主角配戴Chaumet 經典對戒作品 Liens Evidence系列。Liens系列珠寶，以一對互相交錯的線條為主要設計元素，象徵彼此命定的相遇。其中Liens Evidence系列對戒，則是將這纏綿交錯的「感情之結」線條一拆為二，要一起配戴才能組成完整的符碼，象徵互相是對方生命中的另一半。
由柳真、李智雅、金素妍三大女星一起領銜主演，「皇后的品格」班底朱東民導演與金順玉編劇再度攜手合作打造的「Penthouse上流戰爭」，劇情發展高潮迭起，飾演關鍵角色的柳真更是眾所矚目的目標。為了展現擠身於上流社會富豪媽媽的角色，柳真也在劇中以及接受訪談時配戴CHAUMET的珠寶，演繹貴氣的一面：Jeux de Liens鍊墜聚焦Liens交錯的元素、Jeux de Liens Harmony則結合交錯的圖騰與圓形線條，是適合混搭展現個人風格的單品，搭配Insolence蝴蝶結造型耳環，在貴氣中突顯女人味。
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