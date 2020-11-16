首度開賣！Pinkoi一次推19款時尚口罩 奢華秋冬色必收

國際疫情依舊未受控制，加上近來國內境外移入案例增多，都讓防疫話題持續升溫。迎接秋冬來臨，購物網站「Pinkoi」宣布首度開賣醫療口罩，攜手討論度超高的臺灣口罩國家隊「涔宇科技」，推出「黑耀彩光」、「潑墨時尚」、「粉嫩馬卡龍」3大系列共19款時尚口罩，秉持品牌一貫的設計生活理念，讓口罩更能融入你我日常穿搭。

主打精品級設計的涔宇科技口罩，過去只在實體藥局才能買到，現在只要在Pinkoi就能一覽所有款式、輕鬆網購入手，貨量穩定更讓民眾不用再到門市排隊搶購。本次推出3大系列，唯一指定於Pinkoi上獨家販售，讓大家防疫期間也能擁有美感生活。

其中主推最適合秋冬的「黑耀彩光系列」，共有「鮮粹柚橘」、「乾燥薔薇」、「鑽石芭比」、「松林綠意」、「西部牛仔」、「霽藍年華」、「十八度灰」、「黑色幽默」等8種成熟配色組成，低調奢華風格還加上黑邊設計，秋冬造型更加分。

如果追求與眾不同的搶眼風格，「潑墨時尚系列」集結「炫彩潑墨」、「經典牛仔」、「都會生活」、「韓式旋風」、「霹靂嬌娃」、「黑色漩渦」6種特殊色，不論是在個性迷彩中注入繽紛色調、極光色彩結合潑墨技法，亦或是打造出逼真牛仔面料，各式新潮設計都讓口罩升級，成為新一代時尚配件。