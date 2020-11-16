快訊

新增一名印尼籍社福移工確診 11月1日入境無症狀

非洲大戰爆發？空襲機場種族屠殺...衣索比亞內戰失控中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首度開賣！Pinkoi一次推19款時尚口罩 奢華秋冬色必收

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
黑耀彩光系列口罩，50入建議售價380元。圖／Pinkoi提供
黑耀彩光系列口罩，50入建議售價380元。圖／Pinkoi提供

國際疫情依舊未受控制，加上近來國內境外移入案例增多，都讓防疫話題持續升溫。迎接秋冬來臨，購物網站「Pinkoi」宣布首度開賣醫療口罩，攜手討論度超高的臺灣口罩國家隊「涔宇科技」，推出「黑耀彩光」、「潑墨時尚」、「粉嫩馬卡龍」3大系列共19款時尚口罩，秉持品牌一貫的設計生活理念，讓口罩更能融入你我日常穿搭。

主打精品級設計的涔宇科技口罩，過去只在實體藥局才能買到，現在只要在Pinkoi就能一覽所有款式、輕鬆網購入手，貨量穩定更讓民眾不用再到門市排隊搶購。本次推出3大系列，唯一指定於Pinkoi上獨家販售，讓大家防疫期間也能擁有美感生活。

其中主推最適合秋冬的「黑耀彩光系列」，共有「鮮粹柚橘」、「乾燥薔薇」、「鑽石芭比」、「松林綠意」、「西部牛仔」、「霽藍年華」、「十八度灰」、「黑色幽默」等8種成熟配色組成，低調奢華風格還加上黑邊設計，秋冬造型更加分。

如果追求與眾不同的搶眼風格，「潑墨時尚系列」集結「炫彩潑墨」、「經典牛仔」、「都會生活」、「韓式旋風」、「霹靂嬌娃」、「黑色漩渦」6種特殊色，不論是在個性迷彩中注入繽紛色調、極光色彩結合潑墨技法，亦或是打造出逼真牛仔面料，各式新潮設計都讓口罩升級，成為新一代時尚配件。

而充滿療癒感的5款夢幻馬卡龍色系，也很適合防疫期間舒緩壓力使用，包括「青檸氣泡」、「金絲風鈴」、「法式邂逅」、「藍色精靈」、「輕靈香丁」等唯美顏色搭配獨家撞色設計，給你口罩與包邊處的雙色繽紛感，讓人戴上立刻擁有好心情。

潑墨時尚系列口罩，50入建議售價450元。圖／Pinkoi提供
潑墨時尚系列口罩，50入建議售價450元。圖／Pinkoi提供
粉嫩馬卡龍系列口罩，50入建議售價280元。圖／Pinkoi提供
粉嫩馬卡龍系列口罩，50入建議售價280元。圖／Pinkoi提供

口罩

延伸閱讀

泰口罩美女因豪乳照片瘋傳爆紅 網友急起底真人IG超養眼

財報空襲！淘帝-KY前三季賠掉近1.5個股本

防疫變政治化 拜登能說服紅州戴口罩嗎？

健康存摺紀錄自己看 民眾揪出賣口罩卻虛報看診領藥

相關新聞

《富嶽三十六景》漫遊浮世繪大師的大眾水療藝想空間

「葛飾北齋」是日本江戶時代後期的浮世繪畫師，因為其對富士山的情有獨鍾，北齋以富士山不同角度的樣貌為題材，創作了系列風景畫《富嶽三十六景》，並憑此名聲遠播，該系列中以《凱風快晴》和《神奈川沖浪裏》最為知名，熱愛且熟悉日本文化的人一定都對他不陌生。

天冷買氣熱 新光三越台北站前周年慶人潮塞滿樓面

新光三越體系周年慶最後壓軸台北站前店今日開打，因推出門檻最低的全館單筆滿2,000送200回饋，ㄧ開店就湧入購物人潮，一...

首度開賣！Pinkoi一次推19款時尚口罩 奢華秋冬色必收

國際疫情依舊未受控制，加上近來國內境外移入案例增多，都讓防疫話題持續升溫。迎接秋冬來臨，購物網站「Pinkoi」宣布首度...

陳冠希一家三口溫馨拍廣告 3歲女兒超搶鏡！

香港男星陳冠希（Edison）自從和大陸超模秦舒培生下一女Alaia後，好男友、好爸爸形象深植人心，他和老婆的IG不時也...

周年慶獨門激勵學 SOGO這招超暖心

時間是周年慶期間晚上十點多，台北SOGO忠孝館側門突然推來一車車起司吐司，SOGO總經理汪郭鼎松、營業資深副總吳素吟以及...

米奇生日慶 7-ELEVEN推超萌迪士尼週邊 還有Switch、健身環同捆預購

歡慶經典迪士尼角色米奇92歲生日即將到來！7-ELEVEN也選在米奇生日11月18日這天推出超過10款迪士尼系列商品，讓...

最新代言人周冬雨示範 UGG透明果凍靴防水又可愛！

今年五月，曾獲金馬影后的大陸女星周冬雨才拿下內衣品牌維多利亞的祕密大中華區代言人，近日以雪靴聞名的美國時尚生活品牌UGG...

「20種時蔬＋自助吧」吃到飽268！ 肉多多份量再升級

即將邁入4周年的「肉多多」火鍋，將於11月20日起，首度推出「蔬食自助吧」，無限供應近20種蔬食、冰品、飲料等食材，更添...

Now OR Never？羅杰杜比超狂企劃 下好離手！

非民生必需的購物一向需要衝動，有時單純為了喜好、單純為了想要擁有，如果未能在當下即時作出決定，眼前的心頭好，或就在轉瞬成...

夫妻免費送2杯特調！24間餐廳攜手 橘色、老乾杯都有

為了替婚姻中的感情加溫，典華所創立的「me2we」，集結Smith&Wollenski、Extension1 by 橘色...

恆春泡湯 獨享湖景

由聯合報系有行旅企畫的「台灣最後的桃花源—恆春半島」，旭海牡丹灣Villa以幽靜宜人的自然環境，引領旅人盡享單純的閒暇時...

德式工藝復興重要舵手 瓦爾特朗格雕像正式揭幕

一個人如何對一個城市展現重大的影響力？在並非政治人物的前提下，瓦爾特朗格（Walter Lange）的紀念銅像於9月18...

熱門新聞

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹受長官提拔 處女別去這防意外

單側鼻塞半年當感冒 五旬婦遭黑色素瘤吃穿顱骨

秋老虎來了！吳德榮：日夜溫差大 本周五晚間變天轉涼

一張圖看天氣！梵高颱風影響曝光 北邊鋒面系統將建立

噪音車罰鍰擬翻倍 夜間加重罰

2020台北牛肉麵節得獎店家誰最夯？獨家網路聲量排行出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。