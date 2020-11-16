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陳冠希一家三口溫馨拍廣告 3歲女兒超搶鏡！
香港男星陳冠希（Edison）自從和大陸超模秦舒培生下一女Alaia後，好男友、好爸爸形象深植人心，他和老婆的IG不時也都會分享一家三口的生活，溫馨氛圍藏不住。最近Polo Ralph Lauren推出一組節慶系列廣告，就邀請到Edison一家三口一起入鏡，三歲女兒Alaia面對鏡頭自然無懼的模樣頗有爸媽的明星風範，幸福的畫面也讓人感到很溫暖。
Polo Ralph Lauren這系列的廣告主題為#FamilyisWhoYouLove，強調家庭在每個人心中的重要性。Edison在畫面中笑出透露年齡的魚尾紋，相比以前年輕不羈的形象更多了股成熟穩重感，而秦舒培超模氣場依舊，駕馭起流蘇服飾自帶狂放野性的時尚派頭，女兒Alaia眉宇之間也能看到爸媽的影子，眼神個性十足。
而Edison今年除了這組廣告之外，不久之前也入鏡了Givenchy的形象大片，不過那時收到網友許多負面評價，相較之下這次一家人一起出動獲得的回響明顯好得太多。
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